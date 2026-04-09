Modellen Bella Hadid framhäver sina ögon med minimalistisk smink

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

På Instagrams första foto syns modellen Bella Hadid i en selfie badad i naturligt ljus. Solstrålen framhäver subtilt hennes ljusa ögon, accentuerade av minimalistisk makeup som betonar en fint definierad blick. Detta estetiska val återspeglar en aktuell trend: en ren skönhetslook som framhäver drag "utan att överdriva".

Den prickiga toppen, ett särskilt trendigt modeplagg

Med skulpterade ögonbryn, strålande hy och beige läppar antar Bella Hadid en naturlig metod som framhäver hennes drag utan synliga artificiella tillgrepp. Denna typ av makeup, ofta förknippad med "no-makeup makeup"-rörelsen, fortsätter att tilltala för sin förmåga att framhäva utan att förändra.

På den här selfien bär Bella Hadid också en prickig topp, ett klassiskt mönster som har fått ett uppsving i popularitet de senaste säsongerna. Tidlöst är prickigt och en del av en förnyad retrotrend som regelbundet ses på catwalken och i streetstyle. Tillsammans med en avslappnad jeansjacka skapar detta stilval en balans mellan elegans och enkelhet. Denna blandning av moderna basplagg och vintageinspirationer hjälper till att förstärka bilden av en tillgänglig men sofistikerad look.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Bella 🦋 (@bellahadid)

Ett inlägg som hyllas flitigt av internetanvändare

På de andra bilderna i karusellen delade Bella Hadid bilder med hästar, vilket illustrerade en mer personlig sida av hennes visuella stil. Inlägget fick snabbt många positiva reaktioner. Många internetanvändare uttryckte sin beundran för modellen och berömde både hennes naturlighet och elegans. Kommentarerna lyfte särskilt fram enkelheten i hennes makeup och den övergripande harmonin i bilderna.

Detta entusiastiska mottagande bekräftar Bella Hadids inflytande inom mode- och skönhetsvärlden, där varje framträdande väcker betydande intresse. Med minimalistisk makeup och en look som pryds av en trendig prickig topp, bekräftar Bella Hadid sin noggrannhet för detaljer och sitt inflytande inom modevärlden. Med sin naturliga estetik och sitt sammanhängande visuella universum fortsätter hon att inspirera en bred publik, fängslad av sin stil som är både enkel och sofistikerad.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
