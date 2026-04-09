I en klänning med ormliknande effekt visar den här skådespelerskan upp sin figur på röda mattan

Julia P.
Den amerikanska skådespelerskan Barbie Ferreira väckte uppmärksamhet vid Los Angeles-premiären av sin nya film. För tillfället valde hon en look som exemplifierade den traditionella klädtrenden, vilket innebär att man skräddarsyr sin outfit efter filmens värld.

En klänning med ormliknande effekt som strukturerar silhuetten

På röda mattan bar Barbie Ferreira en kort klänning med svart ormskinnseffekt, strukturerad av en snörning framtill som påminde om en korsett. Klänningen, som sitter tätt intill kroppen, framhävde hennes figur samtidigt som den bibehöll en elegant och modern look. Valet av det skimrande tyget förstärkte outfitens visuella effekt och gav en sofistikerad dimension till helhetseffekten.

Illusionen pumpar som en nickning till filmen

Skådespelerskan kompletterade sin outfit med ett par transparenta illusionspumps, med en visuell effekt som påminde om stänk av rött. Denna detalj återspeglade atmosfären i skräckfilmen hon var där för att presentera. Denna stilistiska inställning är en del av en växande trend i Hollywood, där kändisar använder mode som en narrativ förlängning av sina filmprojekt.

En minimalistisk och balanserad skönhetslook

För sin skönhetslook valde Barbie Ferreira en naturlig, strålande makeup, i kombination med en elegant, bakåtdragen frisyr. Detta minimalistiska val gjorde att hennes outfit fick stå i centrum samtidigt som den framhävde hennes ansiktsdrag. Några diskreta smycken kompletterade looken och bekräftade en önskan om balans mellan djärvhet och återhållsamhet.

En roll i en mycket efterlängtad skräckthriller

I den här nya filmen, som är planerad att släppas den 10 april 2026, spelar Barbie Ferreira Margot, en moderator som har till uppgift att övervaka videoinnehåll online. Hennes karaktär konfronteras med bilder som potentiellt kan kopplas till verkliga brott, i ett scenario inspirerat av filmen från 1978. Spelfilmen faller inom genren skräckthriller, en genre som direkt påverkar den estetik som skådespelerskan använder för sin marknadsföring.

En alltmer självsäker modenärvaro

Detta framträdande kommer under en hektisk period för Barbie Ferreira, som också nyligen sågs på Oscarsgalan 2026. Vid det tillfället bar hon en koboltblå korsettklänning från Zac Posen, med en struktur som innehåller många stödjande element. Detta tidigare stilval bekräftade redan hennes intresse för strukturerade silhuetter och plagg med en stark visuell identitet.

Med detta senaste framträdande på röda mattan bekräftar Barbie Ferreira sin förmåga att kombinera stilistiskt uttryck med marknadsföringsstrategi. Genom att anamma principerna för metodklädsel visar skådespelerskan hur mode kan bli ett kommunikationsverktyg som är i linje med en films universum, samtidigt som hon stärker sin medienärvaro.

Miss Universe 2024 sågs köra motorcykeltaxi på Bali, videon väcker reaktioner
Lisa Kudrow, skådespelerskan från "Vänner", avslöjar varför hon kände sig som "den sjätte"

Anne Hathaway återupptar den ikoniska luggen från filmen "The Devil Wears Prada"

Under reklamturnén för "The Devil Wears Prada 2" väckte Anne Hathaway uppmärksamhet med en frisyr som påminde om...

Lisa Kudrow, skådespelerskan från "Vänner", avslöjar varför hon kände sig som "den sjätte"

Lisa Kudrow, känd världen över för sin roll som Phoebe Buffay i serien "Vänner", talade nyligen om en...

Miss Universe 2024 sågs köra motorcykeltaxi på Bali, videon väcker reaktioner

En video som visade Miss Universe 2024 köra motorcykeltaxi genom Balis gator fick snabbt uppmärksamhet online. Filmklippet på...

Som komplement till sin nya musikvideo antar Sabrina Carpenter en slående sommarlook

För att fira lanseringen av sin nya musikvideo "House Tour" delade Sabrina Carpenter ett reklamfoto som snabbt fångade...

"Fyrtioårsåldern är en mycket vacker ålder": Gisele Bündchen förespråkar en friare skönhet

Vid 45 års ålder säger Gisele Bündchen att hon närmar sig fyrtioårsåldern med en lugn och självsäker syn....

Vid 64 års ålder talar denna berömda 80-talsmodell om pressen "att förbli vacker"

Den amerikanska modellen och skådespelerskan Kim Alexis, en ledande figur på 1980-talets catwalks, talar nu ut om pressen...