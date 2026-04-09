Lisa Kudrow, skådespelerskan från "Vänner", avslöjar varför hon kände sig som "den sjätte"

Lisa Kudrow, känd världen över för sin roll som Phoebe Buffay i serien "Vänner", talade nyligen om en mer nyanserad känsla kring sin plats i den berömda ensemblen. I en intervju med The Independent förklarade den amerikanska skådespelerskan att hon ibland kände sig uppfattad som "den sjätte" medlemmen i gruppen, trots seriens globala framgång, som sändes mellan 1994 och 2004.

En oväntad konstnärlig frihet

Lisa Kudrow avslöjar att det under seriens tidiga år verkade finnas få förväntningar på hennes karriär. "Ingen brydde sig egentligen om mig", förklarar hon och tillägger att vissa personer i hennes professionella krets kallade henne "den sjätte vännen". En uppfattning som enligt henne återspeglade en bristande vision om de möjligheter som kunde ha öppnats upp för henne vid den tiden.

Även om situationen kan ha verkat oroande, tror Lisa Kudrow att den också gav henne en viss frihet i sina yrkesval. Avsaknaden av specifika förväntningar gjorde det möjligt för henne att utforska olika roller inom film och tv, vid sidan av sitt arbete med "Vänner".

Bland hennes projekt under denna period fanns flera filmer som släpptes på 1990-talet, vilket hjälpte till att diversifiera hennes konstnärliga karriär. Hon förklarar att det var först efter vissa framgångar som branschen började överväga fler förslag, särskilt inom genren romantisk komedi.

En roll som har blivit ikonisk

Trots denna inledande känsla anses karaktären Phoebe Buffay nu vara en av de mest minnesvärda i serien. Lisa Kudrow vann till och med 1998 Emmy Award för bästa kvinnliga biroll i en komediserie för sin prestation.

Med sin unika humor och säregna personlighet bidrog Phoebe Buffay till identiteten hos "Vänner", tillsammans med de fem andra huvudkaraktärerna som porträtteras av Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc och Matthew Perry. Under årens lopp har serien blivit en internationell kulturell referenspunkt, sänts i många länder och fortfarande ses flitigt idag via streamingplattformar.

En karriär präglad av mångsidiga val

Efter "Vänner" hade Lisa Kudrow en mångsidig karriär, där hon växlade mellan roller på skärmen och att skriva eller producera projekt. Hon medverkade bland annat i skapandet av serier som "The Comeback" och "Web Therapy", där hon utforskade olika berättarformat.

När Lisa Kudrow ser tillbaka på sin upplevelse i "Vänner" belyser hon en ibland förbisedd aspekt av tv-framgångar. Bakom bilden av en universellt hyllad serie diskuterar skådespelerskan en resa präglad av osäkerhet, men också av en kreativ frihet som hjälpte till att forma hennes karriär. Än idag är hennes porträtt av Phoebe Buffay ett av seriens ikoniska element, vilket bekräftar rollens bestående inverkan på populärkulturen.