Search here...

Vid 61 års ålder glänser Monica Bellucci på röda mattan i en ikonisk svart klänning.

Fabienne Ba.
Extrait Monica Belluci dans le film « Malèna »

Den italienska skådespelerskan och modellen Monica Bellucci fortsätter att fängsla publiken. Vid BAFTA-galan 2026 i London glänste hon på röda mattan i en numera signaturklänning i svart.

En anmärkningsvärd återkomst till BAFTA-utmärkelserna 2026

Den 22 februari 2026 samlade BAFTA-prisutdelningen de största namnen inom internationell film i London. Bland kvällens mest omtalade framträdanden var Monica Belluccis. Den italienska skådespelerskan skapade furore när hon gick på röda mattan i en svart klänning som påminde om en av hennes mest minnesvärda looks från 2015.

Trogen sin estetik valde hon en strukturerad design med betoning på axlarna med en Bardot-ringning och en hjärtformad halsringning. Detta framträdande markerade en stark comeback vid ett prestigefyllt evenemang där även ett flertal brittiska och internationella filmpersonligheter besöktes.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av HT KULÜP (@ht_kulup)

Den lilla svarta, ett tidlöst signum

Ända sedan början av sin karriär har Monica Bellucci odlat en igenkännbar stil: rena silhuetter, lyxiga tyger och en förkärlek för svart. Till BAFTA-galan 2026 valde hon en fodralklänning från Saint Laurent. Den åtsittande snittet, med lätt utsvängd kjol, gav en subtil rörelse till helhetsintrycket. Valet av svart, en färg hon särskilt föredrar för formella tillfällen, förstärker denna bild av diskret och sofistikerad elegans.

Det här är inte första gången skådespelerskan har valt en liknande silhuett vid ett stort evenemang. År 2015 gjorde hon ett slående intryck i en jämförbar svart klänning, vilket bekräftade hennes engagemang för en konsekvent estetik genom åren.

Tillbehör utvalda med precision

För att komplettera sin outfit valde Monica Bellucci exceptionella smycken. Hon bar särskilt ett vintage diamanthalsband från Cartier, vilket gav en touch av lätthet till ensemblen. En strukturerad kuvertväska fulländade looken utan att förringa klänningens prägel. Som ofta föredrog skådespelerskan noggrant utvalda accessoarer som kompletterade hennes outfit. Hennes hår, en gång djupt svart, visade nu bruna slingor som ramade in hennes ansikte naturligt. Denna skönhetslook var i linje med hennes stil, som är både klassisk och självsäker.

En elegans som överskrider årtionden

Monica Bellucci blev känd på 1990-talet och har byggt upp en internationell karriär inom italiensk, fransk och Hollywood-film. Hon gjorde ett bestående intryck i filmer som "Malèna" och "Spectre". Utöver sina skådespelarroller är hennes image fortfarande synonym med en viss idé om medelhavselegans.

Idag fortsätter hon att sätta sin prägel på röda mattan utan att kompromissa med sin stilidentitet. I en värld där trender utvecklas snabbt förstärker hennes val att förbli trogen tidlösa linjer hennes aura. Under hennes inflytande blir den lilla svarta ett sant manifest av konsekvens.

Vid BAFTA-galan 2026 bevisade Monica Bellucci återigen att elegans inte känner någon ålder. Genom att omtolka sin ikoniska svarta klänning påminde hon oss om att vissa stilistiska signaturer överskrider årtionden utan att förlora sin kraft. Den italienska skådespelerskan bekräftar sin status som en viktig figur på den internationella röda mattan och förblir trogen sig själv och sin tidlösa estetik.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Paul McCartneys dotter öppnar upp om kritiken hennes mamma har mött.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Paul McCartneys dotter öppnar upp om kritiken hennes mamma har mött.

Den brittiska designern Stella McCartney talar känslosamt om den hårda kritik som hennes mamma Linda McCartney (amerikansk fotograf,...

Vid 56 års ålder väcks uppmärksamhet hos Jennifer Lopez i en silverfärgad body

Den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Jennifer Lopez bevisar återigen att hon regerar över popscenen och samlar på sig...

"Formen är konstig": Den här amerikanska skådespelerskan skulpturala klänningen är splittrande

Den amerikanska skådespelerskan Chase Infiniti orsakade nyligen furore på BAFTA-galan 2026 med en skulptural klänning, vars form fascinerade...

Vem är Gracie Abrams, sångerskan som just har gjort sitt förhållande med Paul Mescal officiellt?

Hand i hand på BAFTA-galan 2026 väckte den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Gracie Abrams och den irländska skådespelaren...

På BAFTA-galan 2026 fascinerade den här skådespelerskans klädsel internetanvändare

På BAFTA 2026 års röda matta var det särskilt en figur som fångade blickarna. Den brittiska skådespelerskan Jenna...

I en gotisk klänning fängslar denna irländska modell ögat

I en röd klänning med gotiska accenter fascinerade den irländska reality-TV-personligheten, programledaren och modellen Maura Higgins bokstavligen BAFTA-galan...

© 2025 The Body Optimist