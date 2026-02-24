Vid 61 års ålder glänser Monica Bellucci på röda mattan i en ikonisk svart klänning.

Den italienska skådespelerskan och modellen Monica Bellucci fortsätter att fängsla publiken. Vid BAFTA-galan 2026 i London glänste hon på röda mattan i en numera signaturklänning i svart.

En anmärkningsvärd återkomst till BAFTA-utmärkelserna 2026

Den 22 februari 2026 samlade BAFTA-prisutdelningen de största namnen inom internationell film i London. Bland kvällens mest omtalade framträdanden var Monica Belluccis. Den italienska skådespelerskan skapade furore när hon gick på röda mattan i en svart klänning som påminde om en av hennes mest minnesvärda looks från 2015.

Trogen sin estetik valde hon en strukturerad design med betoning på axlarna med en Bardot-ringning och en hjärtformad halsringning. Detta framträdande markerade en stark comeback vid ett prestigefyllt evenemang där även ett flertal brittiska och internationella filmpersonligheter besöktes.

Den lilla svarta, ett tidlöst signum

Ända sedan början av sin karriär har Monica Bellucci odlat en igenkännbar stil: rena silhuetter, lyxiga tyger och en förkärlek för svart. Till BAFTA-galan 2026 valde hon en fodralklänning från Saint Laurent. Den åtsittande snittet, med lätt utsvängd kjol, gav en subtil rörelse till helhetsintrycket. Valet av svart, en färg hon särskilt föredrar för formella tillfällen, förstärker denna bild av diskret och sofistikerad elegans.

Det här är inte första gången skådespelerskan har valt en liknande silhuett vid ett stort evenemang. År 2015 gjorde hon ett slående intryck i en jämförbar svart klänning, vilket bekräftade hennes engagemang för en konsekvent estetik genom åren.

Tillbehör utvalda med precision

För att komplettera sin outfit valde Monica Bellucci exceptionella smycken. Hon bar särskilt ett vintage diamanthalsband från Cartier, vilket gav en touch av lätthet till ensemblen. En strukturerad kuvertväska fulländade looken utan att förringa klänningens prägel. Som ofta föredrog skådespelerskan noggrant utvalda accessoarer som kompletterade hennes outfit. Hennes hår, en gång djupt svart, visade nu bruna slingor som ramade in hennes ansikte naturligt. Denna skönhetslook var i linje med hennes stil, som är både klassisk och självsäker.

En elegans som överskrider årtionden

Monica Bellucci blev känd på 1990-talet och har byggt upp en internationell karriär inom italiensk, fransk och Hollywood-film. Hon gjorde ett bestående intryck i filmer som "Malèna" och "Spectre". Utöver sina skådespelarroller är hennes image fortfarande synonym med en viss idé om medelhavselegans.

Idag fortsätter hon att sätta sin prägel på röda mattan utan att kompromissa med sin stilidentitet. I en värld där trender utvecklas snabbt förstärker hennes val att förbli trogen tidlösa linjer hennes aura. Under hennes inflytande blir den lilla svarta ett sant manifest av konsekvens.

Vid BAFTA-galan 2026 bevisade Monica Bellucci återigen att elegans inte känner någon ålder. Genom att omtolka sin ikoniska svarta klänning påminde hon oss om att vissa stilistiska signaturer överskrider årtionden utan att förlora sin kraft. Den italienska skådespelerskan bekräftar sin status som en viktig figur på den internationella röda mattan och förblir trogen sig själv och sin tidlösa estetik.