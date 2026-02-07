Miljontals "gilla-markeringar" på varje Instagram-inlägg: den här thailändska sångaren slår rekord.

Lalisa Manoban, känd som Lisa, tidigare medlem i den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink, regerar överlägset på Instagram med över 100 miljoner följare och miljontals gilla-markeringar per inlägg. Denna thailändska kvinna förvandlar varje inlägg till en digital tidvattenvåg, samtidigt som hon expanderar sitt imperium till musik, mode och nu även film.

En meteorisk uppgång från Thailand

Lisa föddes i Bangkok 1997 och gick med i den sydkoreanska tjejgruppen Blackpink 2016 efter intensiv träning på YG Entertainment. Hennes karisma, explosiva dansrörelser och skarpa rap gjorde henne snabbt till en favorit bland fansen. Som soloartist uppnådde hon fenomenal framgång med Lalisa (2021), Rockstar (2024) och sitt album Alter Ego (2025).

Instagram: hennes rike av gilla-markeringar

Hennes konto, @lalalalisa_m, har över 100 miljoner följare, vilket placerar henne bland de bästa i världen. Varje inlägg – oavsett om det är en modeselfie, koreografi eller förhandsvisning av turné – genererar i genomsnitt 3 till 4 miljoner gilla-markeringar och 20 000 kommentarer. Hon är känd för sin YouTube-kanal, Lilifilm Official, och innehar ett Guinness-världsrekord för att vara den första K-pop-idolen att överstiga 87 miljoner Instagramföljare (från och med 2023).

Mode, lyx och globalt inflytande

Som ambassadör för Bulgari, Chanel och MAC Cosmetics förkroppsligar Lisa "Lisa-effekten": allt hon bär säljer slut direkt. Hennes figur och stil fängslar Asien, Europa och Latinamerika. I Thailand är hon en nationalskatt, "den mest inflytelserika asiaten" enligt Forbes Korea .

Blackpink-solo och genombrott på bio

Efter gruppens globala triumf banade Lisa briljant väg. Hennes album "Alter Ego" och samarbeten (Megan Thee Stallion, Rosalía) cementerade hennes status som solo-superstjärna. Hennes världsturné 2026 sålde slut överallt. Mest anmärkningsvärt var att hon gjorde sin skådespelardebut med en framstående roll i säsong 3 av "The White Lotus" (2025), där hon porträtterade en excentrisk arvtagerska. Detta anmärkningsvärda framträdande på HBO drev henne till framkanten av internationell film och demonstrerade hennes mångsidighet bortom musiken.

Kort sagt, Lalisa Manoban är inte längre bara en idol: hon är en global buzzmaskin. Vid 28 års ålder, från K-pop till parisiska catwalks och HBO-skärmar, omvandlas varje Instagram-like till miljontals kontrakt. Lisa regerar suveränt – och hennes siffror fortsätter att klättra.