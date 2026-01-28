"Jag har gått upp i vikt": en Miss France diskuterar det ihållande trycket på sin kropp

Angélique Angarni-Filopon, vald till Miss Frankrike 2025, har öppet talat om sin komplexa relation till sin kropp efter ett år under intensiv granskning. Hennes avslöjanden visar hur intensiv pressen kring utseendet fortfarande är, även för dem som lever upp till traditionella skönhetsnormer.

Ett år under intensiv mediegranskning

Under sin regeringstid granskades Angélique Angarni-Filopon ständigt, både för sin ålder och sin fysik, vilket påverkade henne djupt. Efter att ha överlämnat kronan till sin efterträdare i december 2025 gick hon med på att delta i "Dancing with the Stars", där hon talade öppet om sin kropp och de förväntningar som ställdes på den.

"En konfliktrelation" med hans image

I ett uttalande inför kamerorna erkände den tidigare skönhetsdrottningen att hon utvecklat en svår relation med sin kropp efter att ha märkt förändringar – inklusive viktuppgång – under det senaste året. Hon förklarade: "Vi är så hårda mot oss själva, mot våra kroppar...", och betonade den intensiva press som kvinnor utsätts för, oavsett om de är i offentlighetens ögon eller inte.

Reaktioner och trakasserier online

Angarni-Filopons resa var inte utan kritik, och hon möttes av hatiska och rasistiska kommentarer på sociala medier både under och efter sin regeringstid. Denna våg av nätmobbning gjorde upplevelsen ännu svårare och påverkade hennes självbild.

Miss Frankrike-tävlingen, en spegelbild av skönhetsstandarder

Miss Frankrike 2025-tävlingen är en del av en bredare debatt om kroppsuppfattning i skönhetstävlingarnas värld. Historiskt sett har dessa tävlingar kritiserats för att främja snäva estetiska ideal och skapa avsevärd press på deltagarna att uppfylla specifika krav – ett fenomen som är väl dokumenterat i olika sammanhang.

Mot gradvis acceptans

Trots allt detta valde Angélique Angarni-Filopon att sätta saker i perspektiv och gå framåt. Genom sin berättelse uppmuntrar hon till en mer medkännande syn på sig själv, långt ifrån en stel estetik, och visar att skönhet kan omfatta mångfald och äkthet.

Angélique Angarni-Filopons vittnesmål tjänar som en påminnelse om att inte ens de mest framstående personerna är immuna mot estetiska påtryckningar och det symboliska våld de förmedlar. Genom att sätta ord på sina sårbarheter hjälper hon till att bryta tabut kring kroppsuppfattning och banar väg för en mer inkluderande dialog om skönhet, självacceptans och kroppslig mångfald.