Chappell Roan förklarar varför hon inte längre vill bli kallad vid sitt födelsenamn.

Chappell Roan, popsensationen 2024, vägrar kategoriskt att bli kallad vid sitt födelsenamn, Kayleigh Rose Amstutz. Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren från Missouri antog hennes artistnamn för 10 år sedan av djupt personliga och skyddande skäl.

En gripande hyllning till hans bortgångne farfar

Chappell Roan har fått sitt namn från en rörande familjehistoria. "Chappell" hyllar hennes farfar, Dennis K. Chappell, som gick bort 2016 i hjärncancer. Innan hans död lovade hon honom att hon skulle använda namnet till hans ära. "Roan" kommer från hennes farfars favoritlåt, "The Strawberry Roan", en gammal westernmelodi om en rosa häst. Detta sentimentala artistnamn passar perfekt hennes drag-inspirerade persona.

En fullständig koppling till hans födelsenamn

I en intervju med Cherwell avslöjade Chappell Roan att hon aldrig kände sig kopplad till "Kayleigh". För henne påminner namnet alltför mycket om den lilla flickan från mellanvästern hon en gång var, inte den flamboyanta superstjärna hon har blivit. Hennes "Chappell Roan"-persona är en separat konstnärlig skapelse, nästan en dragqueen i sin egen rätt. Hon gjorde detta klart för sina fans 2024: "Kalla mig inte Kayleigh. Det finns en del av mig reserverad för mitt konstnärliga projekt och er alla. En annan del är bara för mig, och jag vill inte att någon ska ta den delen ifrån mig."

En barriär mot "rovlystna" fans

Chappell Roans meteoriska uppgång till berömmelse – driven av hits som "Good Luck, Babe!" och hennes minnesvärda framträdande på Grammys 2025 i en Thierry Mugler-klänning – förstärkte hennes oro. Inför alltför påträngande fans som överskred gränser, införde hon strikta regler:

Chappell Roan = den offentliga personen, tillgänglig för alla.

Kayleigh Rose Amstutz = privatliv, reserverat för familj och nära vänner.

Denna gräns är avgörande för att bevara sin mentala hälsa i en värld där berömmelse lockar till tvångsmässiga och "rovgiriga" beteenden.

Från Kayleigh till Chappell: en lyckad återfödelse

Hennes vägran att bli kallad Kayleigh går utöver ett enkelt konstnärligt infall. Det är en återfödelse: att lämna Missouri för Los Angeles, överge ett namn som inte passade henne och omfamna en flamboyant identitet som har gett henne flera Grammy-nomineringar. Chappell Roan är inte bara ett namn: det är ett manifest. Hon förkroppsligar dragkultur, popdjärvhet och självständighet inför en hänsynslös bransch.

Hennes senaste triumf – trots kritiken mot hennes klädsel på Grammys – bevisar att detta val var rätt. Genom att kategoriskt vägra "Kayleigh" skyddar Chappell Roan inte bara sin integritet utan hyllar också sin farfars minne och hennes konstnärliga identitet. I en tid där stjärnor obevekligt jagas är hennes budskap tydligt: att respektera sina gränser är att respektera konstnären.

Kort sagt, Chappell Roan är inte bara ett artistnamn. Det är en självständighetsförklaring, en familjehyllning och en sköld mot hypersynlighet. Ett val som ironiskt nog gör henne ännu mer ikonisk.