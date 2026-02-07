Margot Robbie återupplever en modeklassiker med modern elegans

Margot Robbie har återigen fångat modefantasters uppmärksamhet genom att hämta inspiration från stilhistorien för att skapa en look som blandar dåtid och nutid. Vid evenemang relaterade till filmen "Wuthering Heights" valde skådespelerskan plagg inspirerade av klassiska silhuetter och omtolkade dem med en tydligt modern twist.

En klädstilshyllning till svunna epoker

För Londonpremiären av "Wuthering Heights" och diverse reklamframträdanden använde Margot Robbie kläder som frammanade historiska perioder, särskilt den viktorianska eran och 1990-talet. Stylisten Andrew Mukamal orkestrerade looks som kombinerade arkivelement – som en brokadkavaj inspirerad av John Galliano från 1990-talet – med moderna plagg, vilket skapade en fängslande stilistisk spänning.

En blandning av historiska detaljer och modernitet

En av de mest slående kläderna bestod av en viktoriansk spetskorsettklänning prydd med syntetiska flätor som påminde om Brontë-systrarnas berömda hårsmycken i begravning, i kombination med en replika av ett historiskt armband. Denna blandning av historiska referenser med en modern silhuett illustrerar hur Margot Robbie leker med erankoder för att skapa en kraftfull visuell effekt.

En tolkning långt ifrån enkel nostalgi

Istället för att bara reproducera vintagestilar återuppfinner skådespelerskan och hennes kreativa team dessa koder för att helt integrera dem i en modern garderob. Detta är särskilt tydligt i deras val av klassiska plagg – viktorianska eller 90-talsinspirerade – som bärs okonventionellt, vilket avslöjar detaljer som naveln eller innehåller djärva sammanställningar.

Reaktioner och perspektiv på detta stilval

Modebedömare har hyllat Margot Robbies djärvhet och framhävt hennes förmåga att överskrida epoker och skapa en dialog mellan olika stilreferenser. Detta tillvägagångssätt, ibland kallat method dressing, innebär att skådespelerskan klä sig efter rollens värld – i detta fall den i "Wuthering Heights" – men med en estetisk frihet som är karakteristisk för samtida mode.

Genom att återuppleva modeklassiker genom kreationer som frammanar både det förflutna och nuet, bekräftar Margot Robbie sin status som en inflytelserik stilfigur. Hennes klädval, en blandning av historisk hyllning och självsäker modernitet, erbjuder ett rikt och inspirerande perspektiv på aktuellt mode, vilket fängslar både entusiaster och kritiker.