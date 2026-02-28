Search here...

"Du är fantastisk": Bilder på den här amerikanska skådespelerskan i Thailand väcker uppståndelse

Anaëlle G.
@victoriajustice/Instagram

Victoria Justice, tidigare stjärna i den amerikanska sitcommen "Victorious", satte nyligen sociala medier igång med sina semesterbilder från Koh Samui i Thailand. Med den enkla bildtexten "Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴" fick fotogalleriet över 250 000 gilla-markeringar och firade hennes naturliga lyster vid en infinitypool.

Paradise infinity pool

På huvudbilden poserar den amerikanska skådespelerskan och sångerskan och låtskrivaren vid en turkos pool. Sedan, klädd i en färgglad randig outfit och en öppen, överdimensionerad vit skjorta, med håret i en hög knut och solglasögon, smuttar hon på en drink, medan hennes guldfärgade manikyr och fina örhängen kompletterar denna eleganta semesterlook.

Inlägget växlar mellan solnedgångar vid stranden, färgglada thailändska rätter, exotiska juicer och avslappnade poser. Från den orörda stranden till kokospalmerna fångar Victoria essensen av tropisk lyx samtidigt som hon förblir autentisk och strålande.

Fans i total vördnad

Ett fankonto hyllar "poolperfektion, havsbris och fridfullt självförtroende". Reaktionerna strömmar in: "Ni gör Thailand ännu vackrare!" , "Jag lever ställföreträdande!" , "Sublimt!" Andra stämmer in: "Det här ljuset är overkligt", "Det ser ut som ett levande vykort", "Hur lyckas du vara så strålande?" Sol-, våg- och hjärtemojis översvämmar inlägget, medan fansen redan ropar efter villans hemliga adress och varumärket på hennes tvårumslägenhet.

Inom några timmar fick Victoria Justices foton tusentals gilla-markeringar och delningar. Vissa beskrev henne som "solskenets förkroppsligande", medan andra berömde hennes "obehindrade, naturliga elegans". Med turkosa slingor, gyllene hy och ett fridfullt leende verkade bilderna skjuta upp tiden.

Victoria Justice blandar briljant serier, musik och spontana strandögonblick. Dessa thailändska bilder är en påminnelse om hennes "tidlösa dragningskraft", som fortsätter att fängsla publiken.

Vid 51 års ålder lyser Penélope Cruz upp London i en skulptural svart klänning

