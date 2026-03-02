I spets sätter Madonna en flamma på Milanos modevecka

Léa Michel
Madonna bevisade återigen att hon är "stilens drottning" med ett fantastiskt framträdande på Dolce & Gabbanas höst/vinter 2026/2027-visning under Milanos modevecka. Sittande på första raden satte hon eld på evenemanget i en kort svart spetsklänning som var både gotisk och otroligt couture-liknande.

En spetsklänning med gotiska accenter

För tillfället valde Madonna en svart spetsklänning med korsett. Klänningen hade en slits som avslöjade svarta strumpbyxor och svarta pumps med spetsiga tår. Kombinationen av en strukturerad korsett, delikat spets och en kort skärning skapade en mycket kontrollerad gotisk look, någonstans mellan boudoir och röda mattan.

För att balansera looken bar Madonna en svart, åtsittande kappa/kavaj över den, öppen. Kappans precisa axlar, skräddarsydda snitt och längd gav en touch av sofistikering, likt en "couture-rustning". En svart väska på armen fulländade denna helsvarta look, perfekt i linje med Dolce & Gabbanas DNA.

Accessoarerna som gör hela skillnaden: svarta solglasögon och turkosa handskar

Trogen sin image av den "onrörbara stjärnan" bar Madonna även stora svarta solglasögon på första raden, vilket betonade hennes mystik och ikoniska status. Den mest oväntade detaljen i hennes outfit var dock hennes blågrönfärgade handskar, som stod i skarp kontrast till den helsvarta ensemblen. Detta livfulla, nästan teatrala färgval gav en touch av fantasi och modernitet till den annars mycket mörka looken, samtidigt som det framhävde hennes förmåga att bryta mot reglerna med en enda accessoar.

Ett viralt framträdande, från första raden till Instagram

Madonna gjorde inte bara succé i utställningslokalen: hon delade också en video på sig själv när hon gick på en balkong med utsikt över Milanos skyline, iklädd samma outfit. Bildtexten var ett enkelt "Ciao Milano 🇮🇹" – tillräckligt för att utlösa en mängd kommentarer från hennes fans, som var glada över att se henne återvända till "korsett och spets"-estetiken som format hennes legend.

Med den här lilla svarta spetsklänningen, hennes gotiska korsett och sina turkosa handskar påminde Madonna Milan om att hon fortfarande är en sann modekraft. Hon återupptäckte framgångsrikt sina ikoniska koder – dramatiska svarta, iögonfallande accessoarer – samtidigt som hon anpassade dem till rådande klimat. Resultatet: ett framträdande som genererade mycket uppmärksamhet, både på första raden och på sociala medier.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
