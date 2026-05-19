Vid poolen ger Elizabeth Hurley sina råd om hur man blir fotograferad.

Den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten Elizabeth Hurley är en obestridd ikon inom sommarbilder. Hon delade nyligen sitt bästa tips för att ta fantastiska bilder vid poolen på Instagram.

Ett Instagraminlägg som väcker reaktioner

Elizabeth Hurley har bemästrat konsten att ta en solkysst selfie. Hon publicerade en serie bilder vid poolen på sitt Instagramkonto, där hon poserar och slappar i solen. Långt ifrån att bara dela dessa bilder, kompletterade hon dem med ett meddelande som snabbt blev ett praktiskt tips för alla som fruktar att ta bilder i strandkläder. Detta vänliga och humoristiska tillvägagångssätt utlöste omedelbart en våg av entusiastiska reaktioner från hennes följare.

Hans främsta tips: ligg ner

I bildtexten till sitt inlägg går Elizabeth Hurley rakt på sak: "Att bli fotograferad kan vara läskigt, så här är mitt bästa tips: LIGG NER!!" Skådespelerskan betonar effektiviteten i denna hållning: i horisontell position sträcker sig kroppen naturligt, och de vanliga självmedvetna vinklarna försvinner magiskt. Enligt Elizabeth Hurley är det det ultimata tricket, tillgängligt för alla, utan behov av filter eller studiobelysning.

Solglasögon, "oumbärliga allierade"

Den andra pelaren i Hurley-metoden: solglasögon. Denna sommaraccessoar spelar en dubbel roll i hennes teknik. Den skyddar uppenbarligen ögonen från direkt solljus, men den ger också en elegant dimension till bilden och utstrålar omedelbart en touch av självförtroende. I kombination med den tillbakalutade positionen kompletterar solglasögonen en enkel ekvation enligt Elizabeth Hurley: en elegant och lyckad bild på några sekunder, utan överdrivna förberedelser eller komplicerad iscensättning.

