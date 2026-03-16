"Hon är nästan oigenkännlig": Emma Stone fängslar i en silverklänning

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Emma Stone fängslade allas blickar på Oscarsgalan 2026 i en silverfärgad Louis Vuitton-klänning som utlöste en våg av beundran bland fansen.

En minimalistisk och dramatisk silverklänning

Emma Stone, nominerad till bästa kvinnliga huvudroll för sin roll i "Bugonia", valde minimalism i en lång, silvervit klänning med subtilt skimmer. Silhuetten frammanade en Jane Austen-liknande elegans tack vare sina korta, utsvängda ärmar, uppdaterade med en djup V-ringning och en dramatisk djup rygg som moderniserade helhetsintrycket. Denna Louis Vuitton-kreation kombinerade rena linjer med djärva snitt, vilket framhäver en tidlös elegans presenterad i en skimrande miljö.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Fueled By Fashion (@fueled_by_fashion)

En metamorfos som orsakar en sensation

På sociala medier lovordar fansen: "Hon är nästan oigenkännlig!" , "Förvandlad!" , "Ett strålande ansikte" : dessa kommentarer framhäver en särskild glöd, som om silverklänningen hade avslöjat en ny Emma Stone, översvämmad av ljus och självförtroende. Denna minimalistiska look framhävde verkligen hennes ansiktsdrag och bländande leende.

Denna silverfärgade klänning markerade en stilvändpunkt för Emma Stone, som hyllades av fans för sin "bländande förvandling" och sin strålande hy som lyste upp röda mattan. Det är ett framträdande som kommer att bli ihågkommet som ett av de vackraste vid Oscarsgalan 2026.