"Jag gillade inte resultatet": Sångerskan diskuterar öppet sina kosmetiska ingrepp

Inbjuden i den populära podcasten "Call Her Daddy" med Alex Cooper som värd, talade den amerikanska sångerskan Kesha öppet om sin relation till sin kropp, de estetiska påfrestningar hon har mött sedan början av sin karriär och en period då hon gjorde val som hon nu ångrar. Hon erbjuder ett klart och medkännande perspektiv på sina upplevelser.

En "hemsk fas" som hon erkänner

I det här avsnittet skrädde Kesha inte orden när hon diskuterade sina tidigare kosmetiska ingrepp. "Jag gick igenom en hemsk period med fillers", erkände hon. Innan hon tillade, på sitt typiskt uppriktiga sätt: "Herregud, det var hemskt. För jag tänkte: 'Åh, det är vad jag borde göra.' Och sedan insåg jag: 'Jag gillar verkligen inte resultatet.'" Detta uttalande sammanfattar perfekt den fälla många kvinnor faller i: att göra ett val av förpliktelse, snarare än genuin önskan. Kesha erkänner detta öppet, och det är just det som gör hennes vittnesmål så värdefullt.

Trycket från andra människors blick

Under samma samtal reflekterade Kesha över sina erfarenheter sedan början av sin musikkarriär. ”Sedan början av min karriär har folk kommenterat min kropp”, anförtrodde hon. Hon fortsatte: ”Jag internaliserar dessa kommentarer, jag tar dem som evangelium, jag försöker anpassa min kropp till vad andra vill att jag ska vara.” Ett kraftfullt uttalande som belyser hela mekanismen för det tryck som läggs på kvinnor i offentligheten: att anpassa sig, att förändras, att böja sig för ett yttre ideal, på bekostnad av sin egen identitet. För Kesha är slutsatsen tydlig: ”Det är denna ständiga dans med samhället för att bestämma vad det innebär att vara kvinna och vad som är acceptabelt. Och utöver det ska vi inte bli gamla.”

En ny era, friare och fredligare

Idag känner Kesha tydligt en annan sorts energi. Hon har precis avslutat sin karriärs största turné, nästan tjugo år efter den globala succén med låten "TiK ToK". En söt hämnd, efter år präglade av en lång juridisk strid som hade hållit henne borta från rampljuset.

Även om hon medger att hon ibland använder "skonsammare skönhetsbehandlingar" – till exempel nämnde hon en ansiktsbehandling baserad på lax-DNA, populär i Korea, i en annan podcast i juli 2025 – verkar Kesha främst ha slutit fred med sin kropp. "Jag vill att alla ska känna sig autentiska, kopplade till sitt bästa jag", förklarade hon för Alex Cooper. Detta budskap om acceptans sammanfattar perfekt det tankesätt hon sannolikt har idag.

Med denna uppenbarelse ansluter sig Kesha till den växande kretsen av konstnärer som vågar tala öppet om sina tidigare kosmetiska ingrepp. Hennes uppriktiga och insiktsfulla ord påminner oss om att det aldrig är för sent att justera vår relation till vår image. Och att bortom trender och samhällstryck har autenticitet ofta den vackraste balansen.