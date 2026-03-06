"Jag känner mig lyckligt lottad": Den här toppmodellen delar med sig av sitt vardagsliv som mamma

Den brasilianska supermodellen Gisele Bündchen, som länge varit förknippad med catwalken och internationella kampanjer, talar nu om en mer intim lycka. I en färsk intervju beskriver hon hur moderskapet omdefinierar hennes prioriteringar och vardagsliv.

"Jag känner mig lyckligt lottad som är mamma."

I en intervju med ELLE US delar Gisele Bündchen med sig av en personlig reflektion kring moderskapet. Hon förklarar att moderskapet har blivit hennes främsta källa till uppfyllelse. "Barn är helt enkelt underbara. Jag känner mig lyckligt lottad som är mamma. Jag tror att det är mitt kall", anförtror hon sig. Hon betonar glädjen hon finner i enkla gester: ett leende, ett ögonblick delat hemma, ett vardagligt samtal. Hon beskriver en lycka som är rotad i nuet, långt ifrån den mediehysteri som länge definierade hennes karriär.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Gisele Bündchen (@gisele)

Ett tredje barn, en ny balans

I februari 2025 blev Gisele Bündchen mamma för tredje gången. Hon valde att hålla förlossningen privat i flera veckor innan hon delade en första bild på sina sociala medier i maj. I sin intervju med ELLE US förklarar hon hur detta nya moderskap har förändrat hennes liv: hennes schema, hennes prioriteringar och till och med hennes tidsuppfattning. Hon är redan mamma till Benjamin och Vivian, från sitt äktenskap med Tom Brady. Hennes tredje barn är från hennes förhållande med Joaquim Valente. Hon diskuterar rikedomen i denna nya familjedynamik, präglad av lärande och anpassning.

"Att bli mamma igen har förändrat allt."

I ett nyårshälsning sammanfattade hon det gångna året som en period av djupgående förändring: "Att bli mamma igen har vänt upp och ner på allt: min tid, mina prioriteringar, mitt hjärta." Hon förtydligar i intervjun att denna utveckling inte är begränsad till praktiska arrangemang, utan berör en mer intim dimension: en annan uppfattning om vad som verkligen betyder något. Hon förklarar också att hon särskilt uppskattar att kunna stanna hemma och njuta av varje ögonblick, ett privilegium hon säger sig vara fullt medveten om.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Gisele Bündchen (@gisele)

Ett mer diskret, men engagerat liv

Gisele Bündchen gör ingen hemlighet av att hennes modellkarriär har hamnat i bakgrunden. Hennes senaste stora framträdande på catwalken var vid öppningsceremonin för OS i Rio 2016. Sedan dess har hon fokuserat på personliga åtaganden, särskilt inom sociala och miljömässiga områden.

Hon är styrelseledamot i Lotus House, ett härbärge i Miami som stödjer utsatta kvinnor och barn. Hon förklarade att det att bli mamma har motiverat henne att engagera sig mer i kvinnor och barn, och ser det som ett ansvar som ligger henne särskilt varmt om hjärtat.

En lycka som krävdes

I sin intervju med ELLE US talar Gisele Bündchen varken om nostalgi för catwalken eller om ånger. Tvärtom beskriver hon en period av tacksamhet och balans . "Det är så lätt att göra mig glad; allt de behöver göra är att le mot mig och jag tänker 'Åh, det är perfekt'", säger hon. Genom dessa avslöjanden presenterar hon bilden av en kvinna som accepterar en förändring av tempo och gör anspråk på en ny definition av "framgång": en som mäts genom kvaliteten på den tid hon spenderar med sina barn.

Från internationell supermodell till uppmärksam mamma verkar Gisele Bündchen nu skriva ett mer intimt kapitel – vilket hon beskriver som det viktigaste i sitt liv.