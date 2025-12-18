Search here...

"Min röst har förändrats": Selena Gomez modiga bekännelse om sina hälsoproblem

Léa Michel
@selenagomez/Instagram

I flera år har Selena Gomez öppet delat med sig av sitt livs upp- och nedgångar, oavsett om det gäller hennes fysiska och mentala hälsa eller hennes konstnärliga resa. Under en Instagram Live den 16 december visade den amerikanska stjärnan återigen sin öppenhet genom att svara på en fans fråga om förändringen i hennes röst. Långt ifrån att undvika ämnet diskuterade hon effekterna av sin autoimmuna sjukdom, lupus, och upprepade hur viktigt det är för henne att vara ärlig mot sin publik.

Ett enkelt men förödande svar

Under livesändningen frågades Selena Gomez om de märkbara skillnaderna i ton och kraft i hennes röst genom åren. Med sin vanliga blandning av uppriktighet och ödmjukhet svarade sångerskan: "Min hals svullnar ibland upp inuti, det är allt... ibland händer saker bara." Utan att försöka rättfärdiga sig tillade hon att hon inte blev kränkt av fansens kommentar; tvärtom sa hon: "Jag uppskattar att du är ärlig mot mig."

Denna spontanitet, ovanlig för en stjärna av hennes kaliber, berörde många internetanvändare. För Selena Gomez var det inte ett erkännande av svaghet, utan en gest av förtroende gentemot sina fans – ett sätt att acceptera de synliga konsekvenserna av en osynlig strid.

En resa av motståndskraft inför sjukdom

Selena Gomez fick diagnosen lupus, en kronisk autoimmun sjukdom, år 2015 och har ofta talat om de fysiska biverkningarna av sina behandlingar: inflammation, viktuppgång eller viktminskning och ihållande trötthet. I en dokumentär och flera intervjuer förklarade hon att vissa mediciner orsakar vävnadssvullnad, inklusive i halsen, vilket kan förklara variationerna i hennes röst.

Utöver smärtan fick sångerskan också möta den hårda offentliga kritiken om sitt utseende. På Apple TV berättade hon att svängningar i hennes vikt systematiskt utlöste vågor av sårande kommentarer på sociala medier – en situation hon lärde sig att hantera med värdighet och vänlighet.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Selena Gomez (@selenagomez)

En konstnär i kontroll över sin sanning

Genom att tala öppet återtar Selena Gomez kontrollen över en berättelse som ofta formas av andra. I en intervju med NPR sa hon också: "Om jag inte berättar min sida av historien kommer någon annan att göra det, och det kommer förmodligen inte att vara sanningen." Detta behov av transparens vägleder nu hela hennes konstnärliga och personliga tillvägagångssätt, från dokumentären "My Mind & Me" till hennes offentliga engagemang i psykisk hälsa.

Hennes mod vittnar om kraften hos en konstnär som vägrar att gömma sig. Genom att förklara de medicinska orsakerna bakom en enkel röstförändring förvandlar hon allmänhetens nyfikenhet till en lektion i empati och mänsklighet.

Med denna innerliga bekännelse påminner Selena Gomez oss om att bakom varje röst – känd eller inte – finns en personlig berättelse, ibland präglad av smärta men alltid driven av motståndskraft. Hennes budskap är tydligt: att acceptera och omfamna sin sårbarhet minskar inte styrkan; tvärtom. Genom att vara autentisk banar sångerskan väg för en ny typ av kändisskap: mer mänsklig, mer genuin och djupt inspirerande.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
"Det är omöjligt!": Den här sångaren gör ett märkbart "modemisstag"
Article suivant
Vid 58 strålar Julia Roberts utan smink

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vid 58 strålar Julia Roberts utan smink

Julia Roberts bevisar återigen att skönhet inte definieras av konstladhet eller ålder. Den Oscarsbelönade skådespelerskan från "Pretty Woman"...

"Det är omöjligt!": Den här sångaren gör ett märkbart "modemisstag"

Den amerikanska countrysångerskan och låtskrivaren Lauren Alaina har återigen bevisat att hon kan skratta åt sig själv. Under...

Vid 62 års ålder hånar denna skådespelerska kritiken med sin självsäkra blick.

Den franska skådespelerskan Philippine Leroy-Beaulieu vägrar att anpassa sig, och hon bevisade det nyligen återigen med en djärv...

"Jag kommer inte längre att kyssa kvinnor": George Clooneys intima löfte till sin fru chockerar

George Clooney avslöjade nyligen att han vänder blad i sina roller som hjärtekrossare. Den amerikanske skådespelaren, regissören, manusförfattaren...

Vid 25 års ålder skapar Madonnas son furore i en elegant modekampanj.

Rocco Ritchie sätter sin prägel på oväntade platser. Med naturlig lätthet och en befallande närvaro blir han ansiktet...

Kristen Stewart, gift med en kvinna i 8 månader, delar med sig av den värdefulla läxan hon har lärt sig.

Åtta månader efter att ha sagt "Ja" till sin partner, manusförfattaren Dylan Meyer, öppnar Kristen Stewart upp som...

© 2025 The Body Optimist