Vid 47 års ålder framstår denna skådespelerska som friare än någonsin.

Laetitia Casta, en fransk modeikon och frispråkig mediefigur, syns på sidorna i tidningen ELLE i en serie foton där underkläder och skira kläder illustrerar en kvinna fri från åldersrelaterade begränsningar. Med en viss konsekvens i sin karriär förkroppsligar skådespelerskan och modellen en röst som utmanar ihållande stereotyper kring kvinnlig mognad.

En estetiskt tilltalande och självsäker fotografering

I det här nya numret av ELLE poserar Laetitia Casta med självförtroendet hos någon som har navigerat genom årtiondena utan att ge efter för konformitetens press. Med en direkt blick framträder hon i kläder som, långt ifrån att reducera hennes image till enbart estetik, bekräftar en personlig uppfattning om skönhet: en som utvecklas med tiden, utan att förneka livets prägel.

Dessa fotografier påminner om andra ikoniska ögonblick i hennes karriär, som Luis omslag från 2019 där hon poserade naken på en klippa på Korsika. Även där väckte bilden lika mycket beundran som kritik, vilket illustrerar den fortfarande påtagliga spänningen kring kvinnokroppens synlighet, särskilt efter 40.

Mellan beundran och aggressiv kritik

På sociala medier var reaktionerna snabba. Medan många internetanvändare berömde hennes yttrandefrihet och tidlösa elegans – "Ålderslös skönhet" , "Inspiration för alla kvinnor" – blev andra kränkta av iscensättningen: "Halvnaken igen" , "Hon försöker synas" , var bland de mest kritiska kommentarerna.

Dessa reaktioner avslöjar en ihållande dubbelmoral: det som värderas hos så kallade mogna män anses ofta olämpligt hos kvinnor i samma ålder. Denna vardagliga sexism, som fortfarande är utbredd i online-diskursen, understryker hur synligheten av kvinnors kroppar fortfarande är inramad av rigida normer: efter en viss ålder blir blygsamhet förväntad, om inte påtvingad.

En kritisk röst mot modebranschen

Utöver bilderna talar även Laetitia Casta ut. I Madame Figaro diskuterar hon modevärldens överdrifter, som hon känner väl. Hon fördömer särskilt pressen att vara extremt smal och betonar det absurda i att vissa så kallade "standardstorlekar" – ibland jämförbara med ett 12-årigt barns – även utsätts för tonårsflickor.

Hon kritiserar också förlusten av personlighet i ett kapitalistiskt system som värdesätter produktivitet på bekostnad av individen. Hon avvisar konstheten av en kroppspositiv diskurs som är förvrängd från sin essens och förespråkar en mer uppriktig och realistisk inställning till kroppslig mångfald.

En fri och sammanhängande bana

Skådespelerskan, mamman, offentlig person, Laetitia Casta förkroppsligar en form av frihet hon gör anspråk på som sin egen. Hennes tillvägagångssätt verkar vara en del av ett kontinuum: det hos en kvinna som alltid har hävdat sin individualitet, både i sina konstnärliga val och i sin medienärvaro. Genom att värdesätta sin kropp som den är, genom att tala ut mot restriktiva normer, öppnar hon upp ett utrymme för representation för kvinnor i hennes ålder, alltför ofta osynliggjorda eller karikatyriserade. Hennes framträdande är inte bara ett ögonblick av kommunikation: det blir en diskret men kraftfull politisk gest mot åldersdiskriminering och vardagssexism.

Genom denna nya fotoserie och sina offentliga uttalanden fortsätter Laetitia Casta att dekonstruera de normer som åläggs kvinnor, särskilt de som rör ålder och utseende.