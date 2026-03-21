"Jag har ändrat min livsstil": Denna 60-åriga brittiska kändis poserar stolt och pratar om klimakteriet

Fabienne Ba.
@megmathewsofficial_ / Instagram

På sin födelsedag uppmärksammades den brittiska krönikören, aktivisten och affärskvinnan Meg Mathews genom att dela med sig av sina tankar om klimakteriet. Genom sin personliga berättelse belyser hon ett ämne som alltför ofta förtigs.

En symbolisk milstolpe som firades offentligt

För att fira sin 60-årsdag var Meg Mathews värd för en fest på The Langham Hotel i London, omgiven av nära vänner och familj, inklusive hennes dotter Anaïs Gallagher. Känd för sin roll i Britpop-scenen och som exfru till den brittiske sångaren och låtskrivaren Noel Gallagher, gjorde Anaïs ett anmärkningsvärt framträdande. Flera andra kändisar var också närvarande, inklusive den brittiska skådespelerskan Sadie Frost och den brittiske komikern och TV- och radiopresentatören Alan Carr, vilket betonade betydelsen av denna festliga och symboliska händelse.

En öppen diskussion om klimakteriet

Utöver detta firande har Meg Mathews utmärkt sig de senaste åren genom sin villighet att tala öppet om klimakteriet. I en intervju förklarade hon att hon inte omedelbart förstod vad som hände med henne. Hon trodde först att hon led av ett annat tillstånd innan hon identifierade symtomen relaterade till denna hormonella övergång. Hon nämnde specifikt en känsla av isolering, kopplad till bristen på information som fanns tillgänglig vid den tidpunkten. En upplevelse som delas av många kvinnor, enligt hälsoexperter.

Bättre förståelse för ett fortfarande tabubelagt stadium

Inför dessa utmaningar förklarar Meg Mathews att hon har förändrat sin livsstil djupt. Hon antar nu en rutin som fokuserar på fysiskt och psykiskt välbefinnande. Hon bor i Cornwall och föredrar också en livsstil nära naturen, med utomhusaktiviteter som att simma i havet. Denna ombalansering är en del av en övergripande strategi som syftar till att bättre hantera effekterna av klimakteriet.

Klimakteriet är fortfarande ett ämne som sällan diskuteras offentligt, trots dess inverkan på många kvinnors liv. Symtomen kan variera avsevärt: sömnstörningar, humörsvängningar, trötthet och fysiska förändringar. Genom att dela med sig av sina erfarenheter bidrar Meg Mathews till att göra detta skede av livet mer synligt och uppmuntrar till bättre förståelse. Hennes berättelse belyser också vikten av information och stöd, vilket ofta anses otillräckligt av de drabbade.

Meg Mathews förkroppsligar således ett starkt förhållningssätt till åldrande och kroppsliga förändringar. Genom att dela med sig av sina erfarenheter av klimakteriet bidrar hon till att förändra uppfattningar och uppmuntra till friare diskussioner om kvinnors hälsa.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Efter att ha tillkännagivit sin cancerdiagnos valde den här amerikanska skådespelerskan att visa sin kropps verklighet.

