I en "smörgul" klänning drar denna spanska modell uppmärksamhet till sig med en strålande look

Léa Michel
@wolfiecindy / Instagram

Den holländsk-spanska modellen Cindy Kimberly fortsätter att inspirera modescenen med en outfit som perfekt återspeglar en av säsongens hetaste färger. I ett nyligen publicerat Instagram-inlägg syns hon iklädd en kort, smörgul klänning, en mjuk och lysande nyans som gradvis håller på att bli ett basplagg i sommargarderoben.

Smörkult, flaggskeppsfärgen sedan 2025

Fotograferad utomhus, sittande på en ljus träbänk, väljer Cindy Kimberly en ren silhuett som framhäver snittets enkelhet. Klänningen, strukturerad av en rad knappar och lätt puffiga ärmar, framkallar en minimalistisk estetik samtidigt som den betonar lookens naturliga elegans. Sedan 2025 har smörgult etablerat sig som en av de mest framträdande nyanserna i modekollektioner. Mer subtil än en ljus gul, sticker den ut för sitt delikata utseende, ofta förknippat med lätta och somriga silhuetter.

Denna nyans är en del av en bredare trend som gynnar mjuka, lättmatchade paletter. Smörkult passar särskilt bra ihop med neutrala toner som vitt, beige eller krämfärgat, vilket skapar en ljus men ändå diskret look. Den växande närvaron av denna färg på catwalken och sociala medier tyder på att den kommer att fortsätta vara en stark trend under hela sommaren 2026. Den kan anpassas till olika tyger och ser lika bra ut på böljande klänningar, strukturerade outfits och accessoarer.

En naturlig estetik som tilltalar internetanvändare

På bilderna som Cindy Kimberly publicerat är stylingen avsiktligt enkel: rosa smink, uppsatt hår och minimalistiska accessoarer. Detta tillvägagångssätt framhäver klänningens snitt och färgens mjukhet, vilket förstärker intrycket av visuell balans. Omgivningen bidrar också till lookens atmosfär. Det naturliga ljuset och de ljusa tonerna i miljön betonar silhuettens somriga känsla. Internetanvändare reagerade snabbt på inlägget och berömde en stil som är både modern och tidlös.

Med denna smörgula klänning illustrerar Cindy Kimberly perfekt trenden mot mjuka, ljusa färger. Denna subtila nyans, som redan varit mycket populär sedan 2025, förväntas fortsätta sin dominans under sommaren 2026, vilket bekräftar intresset för eleganta och lättburna paletter.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
