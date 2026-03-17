"En oacceptabel upplevelse": Skådespelerskan knuffades till under Oscarsgalan

Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan och regissören Teyana Taylor, Oscarsnominerad 2026, knuffades om av en säkerhetsvakt under ceremonin, vilket väckte ilska hos Akademien som släppte ett officiellt uttalande .

En chockerande händelse i slutet av kvällen

Strax efter att "One Battle After Another" vunnit priset för bästa film blev Teyana Taylor knuffad av en säkerhetsvakt från SIS när hon försökte följa med Warner Bros. Pictures VD Pamela Abdy för ett gruppfoto. En viral video visar en synbart rasande Taylor som konfronterar mannen: "Du är en man som lägger händerna på en kvinna! Det är väldigt oförskämt!" Vittnen rapporterar att hon bokstavligen knuffades tillbaka nerför trapporna till Dolby Theatre.

Akademiens uttalande: ursäkter och vidtagna åtgärder

Academy of Motion Picture Arts and Sciences reagerade snabbt: ”Vi blev oerhört upprörda när vi fick höra om Teyana Taylors upplevelse i slutet av gårdagens ceremoni. Vi arbetade med henne under hela prisutdelningssäsongen, och hon har alltid varit enastående, stödjande, vänlig och samhällsengagerad. Även om händelsen involverade vårt externa säkerhetsföretag SIS, är varje gästs upplevelse vårt ansvar. Vi har klargjort för dem att detta beteende är oacceptabelt. Vi tackar Teyana för hennes anmärkningsvärda vänlighet och vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att detta inte händer igen.”

Teyana Taylors samlade reaktion

I en intervju med TMZ tonade Teyana Taylor ner händelsen: ”Allt är bra… Jag tror inte att någon ville förstöra mitt ögonblick. Alla hade kul, säkerhetspersonalen gjorde sitt jobb. Det finns alltid sådana människor, men jag är okej, jag är glad.” Hon insisterade ändå: ”Jag tolererar ingen respektlöshet, särskilt inte när den är oberättigad och oprovocerad.”

Nominerad till bästa kvinnliga biroll (en förlust mot Amy Madigan), glänste Teyana Taylor ändå: entusiastiska applåder för vinnaren, en vänlig tackling till den amerikanska manusförfattaren, regissören och producenten Paul Thomas Anderson efter hans flera vinster. Hon avslutade till och med kvällen med stil på Vanity Fairs efterfest, där hon firade sin films sex Oscars.

I slutändan avslöjar denna händelse spänningarna bakom kulisserna vid stora prisutdelningar. Akademien lovar handling, och Teyana Taylor har med sin naturliga lugn lyckats förvandla denna "oacceptabla upplevelse" till en demonstration av värdighet.