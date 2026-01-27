I Paris orsakar Demi Moore sensation i en skulptural overall

Paris Haute Couture Fashion Week levde återigen upp till sitt löfte om spektakel och djärvhet. Bland de mest anmärkningsvärda gästerna fängslade Demi Moore publiken på Schiaparellis vår/sommarvisning 2026, i en skulptural svart jumpsuit utsmyckad med djurtryck. En elegant outfit trogen den surrealistiska andan hos det italienska modehuset.

En kontrollerad "katt"-blick

Den amerikanska skådespelerskan, känd för sin "smak för risk" på röda mattan, valde en svart, åtsittande jumpsuit, inspirerad av Schiaparellis höstkollektion 2025. Tyget, med silverdetaljer som påminner om ett stiliserat leopardmönster, betonade subtilt silhuetten av stjärnan i "The Substance".

För att komplettera ensemblen bar Demi Moore en lång, arkitektoniskt skräddarsydd kappa, en liten svart hatt i avantgardistisk stil som lutades i en vinkel och en handväska med texturerad krokodileffekt. På fötterna fulländade svarta pumps med metalliska utskärningar – ett Schiaparelli-signaturmärke – denna både raffinerade och oklanderligt stylade look.

Parisisk chic enligt Schiaparelli

Schiaparelli-visningen, regisserad av den konstnärliga ledaren Daniel Roseberry, blandade återigen teatralitet med couture-hantverk. Mellan skulpterade volymer, mytologiska referenser och djurmotiv lockade huset en utvald publik, en blandning av Hollywoodstjärnor och inflytelserika personer inom modevärlden. I denna miljö gjorde Demi Moore ett fängslande och diskret uttalande och bevisade att hon vid 63 års ålder är en tidlös stilikon som kan kombinera klassisk elegans med modern djärvhet.

Från Idaho till Paris: en slående kontrast

Bara några veckor tidigare hade skådespelerskan dykt upp i en helt annan miljö: hemma i Idahos snötäckta landskap, iklädd pälsfodrade stövlar och en överdimensionerad tröja för att skotta snö bort från sin uteplats. Denna radikala stilförändring, från mysiga vinterkläder till parisisk haute couture, belyser hur naturligt och självironiskt Demi Moore vet hur man hanterar sin offentliga image.

Mellan parisisk elegans och diskret enkelhet förkroppsligar Demi Moore en fri och inspirerande stilvision. Med Schiaparellis "kattliknande dragningskraft" bevisar skådespelerskan att hon fortfarande är en av de mest eleganta och oförutsägbara figurerna på Hollywoodscenen – kapabel att, med ett enda framträdande, förvandla en modevisning till ett evenemang.