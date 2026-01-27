Search here...

I Paris orsakar Demi Moore sensation i en skulptural overall

Léa Michel
@demimoore/Instagram

Paris Haute Couture Fashion Week levde återigen upp till sitt löfte om spektakel och djärvhet. Bland de mest anmärkningsvärda gästerna fängslade Demi Moore publiken på Schiaparellis vår/sommarvisning 2026, i en skulptural svart jumpsuit utsmyckad med djurtryck. En elegant outfit trogen den surrealistiska andan hos det italienska modehuset.

En kontrollerad "katt"-blick

Den amerikanska skådespelerskan, känd för sin "smak för risk" på röda mattan, valde en svart, åtsittande jumpsuit, inspirerad av Schiaparellis höstkollektion 2025. Tyget, med silverdetaljer som påminner om ett stiliserat leopardmönster, betonade subtilt silhuetten av stjärnan i "The Substance".

För att komplettera ensemblen bar Demi Moore en lång, arkitektoniskt skräddarsydd kappa, en liten svart hatt i avantgardistisk stil som lutades i en vinkel och en handväska med texturerad krokodileffekt. På fötterna fulländade svarta pumps med metalliska utskärningar – ett Schiaparelli-signaturmärke – denna både raffinerade och oklanderligt stylade look.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Demi Moore (@demimoore)

Parisisk chic enligt Schiaparelli

Schiaparelli-visningen, regisserad av den konstnärliga ledaren Daniel Roseberry, blandade återigen teatralitet med couture-hantverk. Mellan skulpterade volymer, mytologiska referenser och djurmotiv lockade huset en utvald publik, en blandning av Hollywoodstjärnor och inflytelserika personer inom modevärlden. I denna miljö gjorde Demi Moore ett fängslande och diskret uttalande och bevisade att hon vid 63 års ålder är en tidlös stilikon som kan kombinera klassisk elegans med modern djärvhet.

Från Idaho till Paris: en slående kontrast

Bara några veckor tidigare hade skådespelerskan dykt upp i en helt annan miljö: hemma i Idahos snötäckta landskap, iklädd pälsfodrade stövlar och en överdimensionerad tröja för att skotta snö bort från sin uteplats. Denna radikala stilförändring, från mysiga vinterkläder till parisisk haute couture, belyser hur naturligt och självironiskt Demi Moore vet hur man hanterar sin offentliga image.

Mellan parisisk elegans och diskret enkelhet förkroppsligar Demi Moore en fri och inspirerande stilvision. Med Schiaparellis "kattliknande dragningskraft" bevisar skådespelerskan att hon fortfarande är en av de mest eleganta och oförutsägbara figurerna på Hollywoodscenen – kapabel att, med ett enda framträdande, förvandla en modevisning till ett evenemang.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Amber Heard bryter tystnaden om nätmobbningen hon utsätts för
Article suivant
"Magnifik": Den här stjärnan imponerar på internetanvändare på stranden

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Magnifik": Den här stjärnan imponerar på internetanvändare på stranden

Den amerikanska rapparen Coi Leray, med 10 miljoner månatliga lyssnare på Spotify och en nominering till ett BET...

Amber Heard bryter tystnaden om nätmobbningen hon utsätts för

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Amber Heard bryter återigen tystnaden i "Silenced", en dokumentär där hon belyser de...

Angelina Jolie förbereder sig på att lämna USA för Europa och förklarar anledningarna till det.

Angelina Jolie förbereder sig för att lämna USA och bosätta sig i Europa, driven av "en djup önskan...

"Att vara kvinna innebär att bli bedömd utifrån sitt utseende": Michelle Obama fördömer dubbelmoral

Michelle Obama fördömer starkt den ihållande dubbelmoral som kvinnor möter, då de främst bedöms utifrån sitt utseende snarare...

Vid 38 års ålder vågar den här modellen bära en kort look i snön

Under en semester i de österrikiska alperna poserade den brittiska modellen och entreprenören Rosie Huntington-Whiteley i en vit...

Klädd i en leopardmönstrad outfit väcker den här sångerskans figur furore

Den thailändska stjärnan Lisa (sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink), som just nu är på sin "Deadline"-turné i Tokyo, delade en...

© 2025 The Body Optimist