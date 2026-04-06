"Stiff person syndrome": vilken sjukdom lider sångerskan Céline Dion av?

Efter flera år präglade av hälsoproblem har Céline Dion meddelat sin återkomst till scenen i höst. Sångerskan från Quebec är planerad att uppträda på Paris La Défense Arena för en serie om tio konserter mellan 12 september och 14 oktober. Denna mycket efterlängtade comeback kommer samtidigt som artisten lider av stelpersonssyndrom, en sällsynt neurologisk sjukdom som allvarligt påverkar rörlighet och förmågan att uppträda på scen. Tillkännagivandet, som gjordes den 30 mars, hennes födelsedag, fick stor medieuppmärksamhet och bidrog till att öka medvetenheten om detta fortfarande relativt okända tillstånd.

En sällsynt neurologisk sjukdom

Stiff-person-syndrom, även känt som Moersch-Woltmans syndrom, är en sjukdom som påverkar centrala nervsystemet. Det orsakar progressiv muskelstelhet och smärtsamma spasmer som kan uppstå oförutsägbart.

Detta tillstånd är fortfarande sällsynt. Uppskattningarna varierar, men man tror att det bara drabbar ett fåtal personer av tiotusentals eller hundratusentals. Det drabbar kvinnor oftare och uppträder oftast i vuxen ålder, vanligtvis mellan 30 och 50 år.

Syndromets ursprung är inte helt identifierat. Forskare förespråkar hypotesen om en autoimmun sjukdom, där immunförsvaret av misstag attackerar vissa celler i kroppen och stör den normala muskelfunktionen.

Symtom som komplicerar det dagliga livet

Det huvudsakliga symtomet är progressiv muskelstelhet, särskilt i bål och extremiteter. Denna stelhet kan försvåra rörelser och påverka självständigheten.

Patienter kan också uppleva plötsliga, smärtsamma muskelspasmer. Dessa sammandragningar kan utlösas av olika faktorer, såsom oväntade ljud, fysisk kontakt eller intensiva känslor. I de allvarligaste fallen kan tillståndet avsevärt begränsa förmågan att gå eller utföra vissa dagliga uppgifter.

Progressionen varierar från person till person. Vissa patienter behåller relativ rörlighet medan andra upplever en progressiv försämring av symtomen.

En obotlig sjukdom, men det finns behandlingar för att lindra symtomen.

Det finns inget botemedel mot stel persons syndrom. Lämplig behandling kan dock minska symtomens svårighetsgrad och förbättra livskvaliteten.

Behandling innebär vanligtvis medicinering för att minska muskelspasmer. Kompletterande metoder, såsom fysioterapi eller anpassad fysisk aktivitet, kan också bidra till att bibehålla rörligheten. Tidig diagnos möjliggör ofta bättre hantering av tillståndet och kan begränsa dess påverkan på det dagliga livet.

Stiff-person-syndrom är en sällsynt neurologisk sjukdom som kan påverka rörlighet och självständighet avsevärt. Tillkännagivandet om Céline Dions återkomst till scenen i Paris har fört detta fortfarande föga kända tillstånd i rampljuset. Trots avsaknaden av botemedel kan lämplig vård bättre hantera symtomen och bevara patienters livskvalitet.