Mellan kopparfärgade lockar och en pixie-klippning har Kylie Jenner en slående vintage-look

Kylie Jenner väckte uppmärksamhet med en dramatisk hårförvandling med kopparfärgade lockar och en modern tolkning av pixie-frisyren. Denna stilförändring var en del av en fotografering för nummer 23 av Puss Puss Magazine , där entreprenören omfamnade en vintageinspirerad estetik.

Van vid att experimentera med olika hårfärger och längder erbjuder Kylie Jenner här en retrotolkning som blandar texturerade utseenden och djärva nyanser.

Kopparfärgade lockar med en distinkt retrostil

Huvudlooken kretsar kring en kopparfärgad peruk med glansiga lockar som ger en lysande dimension till helhetseffekten. Denna varma nyans står i kontrast till fotograferingens mer neutrala paletter och skapar en slående visuell effekt. Makeupen fullbordar denna förvandling med en intensiv sotad eyeliner och en djärv linje eyeliner, vilket förstärker stylingens vintageinspiration. Den övergripande effekten frammanar vissa estetiska referenser från tidigt 1900-tal, återbesökta med ett modernt tillvägagångssätt.

Kylie Jenner för Puss Puss Magazine (nummer 23) fotograferad av Kat Irlin, stylad av Mackenzie och Alexandra Rose Grandquist.

Detta frisyrval framhäver önskan att leka med klassiska koder samtidigt som en modern signatur bibehålls.

En pixie-klippning återupplivad med en touch av färg

På andra bilder från fotograferingen har Kylie Jenner en mycket kort pixieklippning med rosa slingor. Denna variation ger ytterligare en dimension till fotoserien och illustrerar mångfalden av stilar som utforskas. Pixieklippningen, ofta förknippad med en djärv look, står i kontrast till de mer voluminösa kopparfärgade lockarna. Denna kontrast bidrar till att förstärka fotograferingens visuella identitet.

Accessoarer och silhuetter kompletterar denna retroestetik, med plagg inspirerade av vintagemode.

En mycket omtalad hårförvandling

Internetanvändare reagerade snabbt på bilderna och berömde Kylie Jenners förmåga att återuppfinna sig själv genom olika frisyrer. Kommentarerna lyfte särskilt fram originaliteten i kopparfärgen och den visuella effekten av pixie-klippningen.

Känd för sina många skönhetsförvandlingar bekräftar entreprenören sitt intresse för stilistiska experiment. Varje ny look drar till sig uppmärksamhet och bidrar till trender.

En vintage-estetik som fortfarande finns i modet

Vintagestil fortsätter att påverka många samtida kreationer. Frisyrer inspirerade av svunna epoker återupptas regelbundet med moderna tekniker. Med den här fotograferingen illustrerar Kylie Jenner hur retroreferenser kan anpassas för att skapa moderna looks. Hon erbjuder en hårförvandling som omtolkar vintagekoder med en modern twist.

Denna fotografering bekräftar det fortsatta intresset för retrostilar, samtidigt som den belyser entreprenörernas förmåga att utforska olika visuella identiteter.