Nu 24 år gammal tillkännager den tidigare "världens vackraste lilla flicka" sin förlovning

Den franska modellen och skådespelerskan Thylane Blondeau har precis meddelat sin förlovning med den franske DJ:n Ben Attal, vilket förseglar en mycket symbolisk ny fas i livet för henne som länge var känd som "världens vackraste lilla flicka".

Ett filmiskt frieri i Grekland

Under en romantisk resa till Grekland friade Ben Attal till Thylane i en bildskön miljö med utsikt över havet, med ett utomhusbord och en stig av röda rosenblad som ledde till frieriets plats. Den unga modellen delade flera bilder från ögonblicket på Instagram, där de visade upp kustlandskapet, blomsterarrangemangen och sin fantastiska förlovningsring – en stor diamant infattad på en enkel gulguldsring.

Från "världens vackraste lilla flicka" till blivande brud

Thylane Blondeau upptäcktes som barn av Vogue Enfants och kallades "världens vackraste flicka", en titel som följde henne genom hela hennes modellkarriär. Idag, som en framgångsrik ung kvinna – modell och skådespelerska – delar hon med sig av dessa glada nyheter, bara två månader efter sin styvfars död, vilket ger denna förlovning en ännu mer känslosam och intim ton.

Ett enkelt och rörande budskap

I sina inlägg valde Thylane korta men mycket personliga ord till bilderna: "Jag sa ja till min bästa vän", vilket bekräftade det nära band hon delar med Ben Attal såväl som deras romantiska engagemang. Den parisiska DJ:n, som noggrant planerade frieriet, syns tillsammans med modellen på flera bilder, paret strålande under den grekiska solen.

Genom att tillkännage sin förlovning vänder Thylane Blondeau ett nytt blad i sin historia och går bort från etiketten "världens vackraste lilla flicka" för att hävda sig som en ung kvinna som bygger upp sitt privata och romantiska liv under offentlighetens blick.