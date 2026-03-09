Iklädd en korsettklänning omtolkar denna sydafrikanska sångerska en ikonisk modesymbol

Léa Michel
Tyla, den framväxande sydafrikanska sångerskan, fångade nyligen uppmärksamheten på Paris modevecka genom att djärvt återuppleva en legendarisk modesymbol.

I en konisk korsettklänning, en tydlig hyllning till Gaultier

På Jean-Paul Gaultiers höst/vintervisning 2026/2027 gjorde Tyla en slående entré på första raden, iklädd husets ikoniska svarta korsettklänning. Detta strukturerade och skulpturala val åtstramade hennes midja för en ikonisk timglassilhuett, medan den runda satinkjolknande kjolen, som utsvängde nedanför knäna, gav flyt och volym. Kompletterad med spetsiga svarta pumps, en vit spetschoker och fina smycken, blandade denna outfit retro elegans med chic modernitet.

En hyllning till 90-talets ikoner

Denna korsett är en direkt hyllning till Madonna, som förevigade designen på 90-talet under Jean-Paul Gaultier-eran. Tyla, trogen sin dramatiska stil, uppdaterade denna ikoniska look genom att lägga till sin egen personliga touch: löst, vågigt hår, strålande hud och glansiga läppar för att motverka den övergripande arkitektoniska kraften. På röda mattan tog hon till och med en vintageselfie med en Blackberry, vilket förstärkte den trendiga retrokänslan.

Med sin koniska korsettklänning från Jean-Paul Gaultier visar Tyla sin mästerskap i konsten att omtolka modeikoner samtidigt som hon hävdar sin flamboyanta personlighet. Denna parisiska look, någonstans mellan Madonna-liknande nostalgi och sydafrikansk avantgarde, förebådar en säsong där den koniska korsetten återigen lovar att regera överlägset på röda mattor världen över.

