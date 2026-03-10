Mer än fyrtio år senare återupplivar Madonna en av sina mest berömda stilar

Vissa bilder lämnar ett bestående avtryck i popkulturhistorien. Bland dem finns brudklänningen som Madonna bar i musikvideon till "Like a Virgin" 1984. Mer än fyrtio år senare återupplivar sångerskan denna ikoniska stil i en ny modekampanj och återupplivar en av de mest berömda lookerna i hennes karriär.

En hyllning till en outfit som har blivit ikonisk.

I en nyligen genomförd reklamkampanj för modehuset Dolce & Gabbana syns Madonna i en serie svartvita bilder och videor. På scenen, omgiven av musiker, framför hon den italienska låten "La Bambola" av Patty Pravo, utgiven 1968.

För detta framträdande bar sångerskan en outfit som starkt påminde om estetiken i hennes musikvideo till "Like a Virgin". Den innehöll flera karakteristiska element från denna numera ikoniska stil: en spetskorsett, långa handskar, nätstrumpor och en slöja. Ensemblen frammanade en nytolkad brudklänning, trogen den "provokativa" anda som definierade Madonnas image på 1980-talet.

Utseendet på musikvideon till "Like a Virgin", ett viktigt ögonblick inom popkulturen

Musikvideon till "Like a Virgin", som släpptes 1984, hjälpte till att etablera Madonna som en av de viktigaste figurerna inom global pop. I den här videon, filmad i Venedig, syns sångerskan i en vit brudklänning med oväntade detaljer. Outfiten blandar flera referenser: en spetskorsett, långa handskar, iögonfallande smycken och ett korsformat halsband. Denna stil väckte avsevärda reaktioner vid den tiden. Samma år återupptog Madonna denna estetik under sitt berömda framträdande på MTV Video Music Awards, ett ögonblick som har blivit legendariskt i musik-tv-historien.

En modern nytolkning

I sin senaste kampanj för Dolce & Gabbana återskapar Madonna inte exakt den ursprungliga outfiten, utan erbjuder snarare en modern version. Spetskorsetten kombineras med snörningsminishorts och accessoarer som liknar de i originallooken, såsom handskar och slöja. Ensemblen behåller andan från 1984-stilen samtidigt som den anammar en mer modern estetik. Denna typ av nickning till hennes eget förflutna är en del av Madonnas konstnärliga strategi, som regelbundet innebär att återuppleva vissa viktiga ögonblick i hennes karriär.

En stil som har satt sina spår inom mode och musik

"Like a Virgin"-looken är fortfarande en av Madonnas mest igenkännbara stilar än idag. Den symboliserar en period då hon etablerade en personlig stil som blandade religiösa accessoarer med element inspirerade av punkmodet. Denna estetik påverkade 1980-talets mode och hjälpte till att forma artistens offentliga image. Många kändisar och stylister fortsätter att referera till den, ett bevis på dess bestående inverkan på populärkulturen.

Mer än fyrtio år efter lanseringen av "Like a Virgin" fortsätter Madonna att leka med de symboler som har format hennes image. Genom att återuppleva en av sina mest berömda stilar i en modekampanj belyser sångerskan den erans bestående inflytande på hennes karriär. Genom att blanda nostalgi med en modern nytolkning visar denna nickning till hennes 1980-talsstil hur tidlösa vissa bilder av popkulturen verkligen är.