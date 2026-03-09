"Inte smal?": En kommentar om den här sångerskans fysik utlöser en debatt online

En video av Jihyo, sydkoreansk sångerska och ledare för den sydkoreanska tjejgruppen Twice, på scen utlöste en hetsig debatt på X (tidigare Twitter) om skönhetsstandarder inom K-pop, där en kommentar om hennes fysik delade fansen mellan kroppspositivitet och uppfattningar om smalhet.

En kontroversiell publikation

En internetanvändare på X delade en video av Jihyo när han uppträdde, med bildtexten: "Så uppfriskande att se en idol som denna mitt i smalhetsepidemin." Avsikten verkade vara att hylla en mer "verklig" figur, men formuleringen uppfattades snabbt som klumpig och antydde att Jihyo "inte var smal".

så uppfriskande att se en idol som denna mitt i den magra epidemin pic.twitter.com/Q5Axc2LrPh — vava (@vavawonyoung) 8 mars 2026

Upprörda reaktioner: "Hon? Inte smal?"

Kommentarerna strömmade in, och många svarade: ”Hon? Inte smal? Skojar du?” eller ”Hon är bokstavligen smal, inte kurvig, ni måste sluta bara konsumera K-pop.” Andra internetanvändare inflikade och påpekade vad de ser som en förvrängd uppfattning om kroppsstandarder online. ”Om hon anses vara 'inte smal', så är ingen det”, skrev en. ”Vi har verkligen nått punkten där en helt normal kropp blir 'fet' eftersom den inte är extremt smal”, tillade en annan.

Flera kommentarer lyfte också fram klyftan mellan de standarder som främjas inom vissa kulturbranscher och verkligheten. "Folk är så vana vid att se ultratunna figurer att de har tappat all perspektiv", kommenterade en användare. "Det är galet att se hur algoritmen och visst innehåll kan normalisera väldigt specifika kroppstyper", fortsatte hon. Vissa internetanvändare påpekade också att den här typen av debatt främst avslöjar den ständiga press som utövas på kvinnors utseende . "Oavsett kropp kommer det alltid att finnas någon som säger att det inte är tillräckligt med det ena eller för mycket av det andra", skrev en kommentator. "Folk kritiseras för att vara för smala, sedan de som förmodligen inte är tillräckligt smala. Det är en ond cirkel."

I slutändan har kontroversen främst återuppväckt en bredare diskussion om skönhetsstandarder och hur sociala medier kan förstärka orealistiska förväntningar – till den grad att "helt vanliga" figurer i slutändan uppfattas som "atypiska".

Bortom debatten, en vädjan om kroppspositivitet

Denna kontrovers tjänar som en påminnelse om att skönhet inte definieras av en enda storlek. Jihyo förkroppsligar mångfalden av kroppstyper inom K-pop: muskulös, strålande och kraftfull på scenen, hon lyser utan att anpassa sig till samhälleliga normer. Det verkliga budskapet? Låt oss sluta kategorisera kroppar som "tunna" eller "inte tunna" – varje form är giltig, så länge den återspeglar hälsa och självförtroende.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av JIHYO (@_zyozyo)

Uppståndelsen kring Jihyo belyser fallgroparna med att göra förhastade bedömningar av idolers utseende. Långt från förenklade etiketter bevisar hon att en artist kan lysa genom sin talang och energi och bjuder in alla att fira alla former av skönhet, utan jämförelse eller press. En välkommen läxa i kroppspositivitet i K-popens tävlingsinriktade värld.