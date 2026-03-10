Med sin nya frisyr förändrar Margot Robbie sin stil radikalt

Efter flera månader som romantisk hjältinna hämtad direkt från 1800-talet i "Wuthering Heights" överraskade Margot Robbie alla med en avgjort modern look. Den australiska skådespelerskan och producenten, mitt i en stilistisk övergång, debuterade med en ny frisyr under Paris modevecka – ett modeskifte som markerar slutet på en era och början på en annan.

Ett anmärkningsvärt framträdande på Chanels modevisning

Det var på Chanels prêt-à-porter-visning som Margot Robbie avslöjade sin förvandling. Borta var de långa, Wutheringska lockarna och gotiska kläderna: den australiska skådespelerskan och producenten dök upp med en asymmetrisk lob (lång bob) med en rak, fyllig lugg. Denna eleganta och strukturerade klippning ramar in hennes ansikte med en modern touch, framhäver hennes drag samtidigt som den ger henne en rebellisk och avantgardistisk look.

När det gäller sin klädsel valde Margot Robbie en diskret elegans: råa jeans, ett transparent linne och tidlösa tvåfärgade Chanel-skor. Looken kompletterades med en Chanel 25-väska, själva sinnebilden av avslappnad parisisk chic. En enkel, flytande men onekligen sofistikerad look.

Slutet på "Wuthering Heights"-eran

Denna frisyrbyte återspeglar mer än bara en estetisk infall: den signalerar slutet på "Wuthering Heights"-eran. Under filmens reklamturné hade Margot Robbie burit en serie romantiska kläder inspirerade av Brontë-universumet: korsetter, brokader, genomskinliga underkjolar och smycken från perioden – en moderiktig hyllning till karaktären Emily Brontë som hon perfekt förkroppsligade.

Hennes skeppsbrutna klänning, som bars på filmens australiska premiär i februari förra året, med sina fransade detaljer och dramatiska silhuett, avslutade detta gotiskt-chica mellanspel på ett spektakulärt sätt. Denna återgång till en modern, nästan minimalistisk look verkar således markera ett avsiktligt skifte i hennes visuella kommunikation – det som en skådespelerska som rör sig bort från karaktärsroller för att återupptäcka sin egen modeidentitet.

En uttalad stilistisk utveckling

Med ständig uppmärksamhet på sin image bekräftar Margot Robbie återigen sin förmåga att återuppfinna sig själv. Efter sin Barbiecore-fas 2023-2024 och sitt romantiska viktorianska mellanspel i "Wuthering Heights" väljer hon nu en mer urban, modern och avslappnad estetik, i linje med aktuella trender. Med denna nya frisyr och självsäkra look bevisar Margot Robbie att mode för henne fortfarande är ett fullfjädrat sätt att uttrycka sig på konstnärligt vis – ett sätt att berätta historien om sina förvandlingar genom stil.

Kort sagt, Margot Robbie, en sann kameleont inom både film och mode, har bemästrat transformationens konst. Genom att byta Brontës korsetter mot jeans och lugg antar hon inte bara en ny look: hon bekräftar sin roll som en modern ikon, frisinnad och i ständig utveckling. Precis som hennes karriär slutar hennes stil aldrig att överraska – och fängsla.