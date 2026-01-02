På den varma sanden gör Heidi Klum en sensation inför det nya året

Heidi Klum firade inträdet år 2026 i St. Barts, på Nikki Beach, där DJ Diplo framförde ett exklusivt set. Den tysk-amerikanska modellen, TV-presentatören och skådespelerskan delade flera foton och videor från sitt nyårsfirande, där hon poserade i badkläder på den vita sanden.

Tropiska fester med sin man och vänner

Heidi Klum anlände med sin make, Tom Kaulitz. Bilderna visar paret gå hand i hand på stranden och njuta av solnedgången. Hon bar bruna strumpbyxor, en vit keps och solglasögon. Senare dök hon upp i vattnet och på stranden, tillsammans med Tom. Vänner anslöt sig till dem, inklusive fotografen Antoine Verglas. Bilderna fångar stunder av simning, promenader och avkoppling vid vattnet.

Entusiastiska reaktioner från fansen

Heidi Klums inlägg fick tusentals gilla-markeringar. Hennes följares kommentarer berömde hennes festliga energi: "Du är fantastisk!" och "Njut!" , tillsammans med många hjärt- och palmemojis. Fans uppskattade tydligt hennes spontana delning av denna tropiska nyårsafton.

Med solsken, fin sand och en festlig atmosfär bevisade Heidi Klum återigen sin känsla för glamour och festligheter. Denna nyårsafton 2026 i St. Barts, fylld av kärlek, vänskap och musik, illustrerar perfekt hennes konst att njuta av ögonblicket. Nikki Beach St. Barts välkomnade andra kändisar för det nya året, vilket bekräftade platsen som en populär plats under julhelgen.