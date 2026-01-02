Search here...

Celine Dion bryter tystnaden med ett rörande nyårshälsning

Celine Dion bröt en lång tystnad på sociala medier den 31 december 2025 med en känslosam video för att välkomna 2026. Klädd i en vit rock och en glittrande paljetttopp ser sångerskan strålande ut och skickar sina önskningar på engelska, med franska texter.

Ett universellt budskap om hälsa och fred

”Må detta år ge er hälsa, lycka och frid i era hjärtan”, sa hon känslosamt. Hon fortsatte vänligt: ”Jag hoppas att ni finner glädje i de små sakerna, styrka i svåra tider och glädje i minnen med era nära och kära.”

Ett obrutet band med sina fans

Rörd av de många stödjande meddelanden hon fått de senaste månaderna har Céline Dion inte glömt sina fans: ”Tack för att ni har mig i era hjärtan, ni finns alltid i mina.” Hon avslutar sitt meddelande ömt: ”Från min familj till er, jag önskar er ett gott nytt år. Stora pussar!”

Mellan humor och minnesvärda ögonblick

Några dagar tidigare hade artisten överraskat sina följare genom att klä ut sig till Grinchen inför julen 2025 och framföra "All By Myself" med självironisk humor. Hennes senaste offentliga framträdande var vid öppningen av de olympiska spelen i Paris 2024, där hon berörde åskådarna med en version av "Hymne à l'amour" (Hymn till kärleken). Trots sitt konstnärliga uppehåll, som började 2022 på grund av stelhet, upprätthåller Céline Dion därmed en kontakt med sina fans.

En våg av stöd och beundran

Videon genererade snabbt miljontals visningar och reaktioner. Fans berömde hennes styrka: "Drottning! Ditt mod inspirerar oss." Även kändisar uttryckte sin tillgivenhet för henne. För många förkroppsligar Céline en symbol för hopp för människor som lever med kroniska sjukdomar.

Ett år tillägnat kärlek

Céline, mamma till René-Charles (24) och tvillingarna Eddy och Nelson (15), talar om sin familj som sin ljuskälla. Även om ingen återkomst till scenen har tillkännagivits ännu, utstrålar hennes budskap lugn och optimism, vilket antyder ett varsamt år med fokus på det som verkligen betyder något.

Genom detta budskap påminner Céline Dion oss om att även i svåra tider är vänlighet och delning fortfarande avgörande. Utan löften eller spektakulära tillkännagivanden erbjuder hon sina fans det hon håller mest kärt: sin röst, sin känslighet och ett budskap om universellt hopp.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
