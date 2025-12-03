Vid 45 års ålder strålar Venus Williams på sina förlovningsfoton.

Den amerikanska tennisspelaren Venus Williams delade nyligen tidigare osedda bilder på Instagram från sin förlovning med den italienska skådespelaren och producenten Andrea Preti, som ägde rum den 31 januari 2025, med bildtexten "Engaged 1/31/25💫" (Förlovad den 31/01/2025).

Paret och frieriet

Venus Williams och Andrea Preti blev romantiskt förlovade förra sommaren, vilket gjorde det officiellt under Paris Fashion Week i februari 2025 med flera offentliga framträdanden tillsammans. Frieriet, som hölls hemligt, avslöjades slutligen efter Venus Williams seger vid Mubadala Citi DC Open den 22 juli 2025, där hon bar två diamantringar.

På förlovningsbilder som delats på Instagram poserar Venus Williams, iklädd en vit halterneckklänning, strålande tillsammans med Andrea Preti i en tropisk miljö med deras hund Harry, vilket ger en sällsynt inblick i hennes privatliv för den sjufaldige Grand Slam-mästaren. Bilderna belyser hennes lycka och fångar deras nära band, med Andrea Preti först i en leopardmönstrad skjorta och sedan i vitt.

Avgörande stöd för hans återkomst till tennis

Andrea Preti spelade en nyckelroll i Venus comeback och motiverade henne under krävande träningspass som hon jämför med "ett 9-till-5-jobb medan man ständigt springer", vilket förhindrade några stunder av slapphet. Närvarande vid hennes matcher uppmuntrade han henne att hålla ut efter mer än ett års frånvaro, vilket stärkte hennes beslutsamhet inför 2026 med ett åtagande till ASB Classic i Nya Zeeland.

Entusiastiska reaktioner från fansen

Denna fotokarusell fick nästan 175 000 gilla-markeringar, med kommentarer som "Grattis! Kärleken passar dig så bra" och "Du strålar av lycka". Den amerikanska tennisspelaren Coco Gauff reagerade med hjärt-emojis, medan några av Venus Williams fans noterade hennes "glöd efter förlovningen", ett avvikelse från hennes vanliga diskretion gällande hennes privatliv.

Kort sagt, Venus Williams strålar på dessa förlovningsbilder och blandar sömlöst kärlek, sport och elegans med Andrea Preti. Detta intima ögonblick är inspirerande och markerar ett strålande kapitel för tennislegenden efter hennes triumferande comeback.