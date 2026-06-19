Hon anses vara "för gammal" för att vara modell för strandkläder, men svarar uppriktigt på kritiken.

Den amerikanska entreprenören, tv-personligheten och författaren Bethenny Frankel har ingen avsikt att låta kritik diktera hennes handlingar. Vid 55 års ålder gick hon på catwalken vid Sports Illustrated Swimsuit Runway Show i Miami Beach. När hon fick kommentarer om sin ålder och sitt utseende valde hon att svara med uppriktighet och självförtroende.

Ett förtroende som inte kräver någon validering

När vissa internetanvändare ifrågasatte hennes plats på catwalken valde Bethenny Frankel att svara enkelt snarare än att rättfärdiga sig. I en video som publicerades på TikTok förklarade hon (på engelska) att hon inte försökte anpassa sig till traditionella modellstandarder.

Hennes mål? Att vara sig själv och njuta av upplevelsen fullt ut. Hon medger att hon inte ägnade så mycket uppmärksamhet åt sin ålder under sin första deltagande i visningen, innan hon upptäckte kontroversen den genererade på sociala medier. Detta hindrade henne inte från att fortsätta gå på catwalken med entusiasm.

Att göra anspråk på en "riktig" kropp

Utöver kommentarer relaterade till hennes ålder, kritiserade kvinnan i femtioårsåldern också hennes fysik. Hennes budskap är tydligt: hon omfamnar en naturlig kropp och en mer fridfull relation till sitt välbefinnande. Långt borta från dieter eller intensiv träning förklarar hon att hon har hittat en balans som passar henne. En personlig resa som byggts upp under åren, efter en period då hennes förhållande till mat och fysisk aktivitet var mer komplicerat.

Detta uttalande belyser en mer fridfull syn på kroppen, där autenticitet prioriteras framför strävan efter perfektion. Det är ett budskap som resonerar med många människor som är trötta på orealistiska förväntningar.

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Ett speciellt ögonblick delat med nära och kära

Vid evenemanget som hölls på W South Beach gjorde Bethenny Frankel ett flertal framträdanden på scenen i flera olika outfits. I år fick hon också titeln "Rookie" från den välrenommerade tidningen, en utmärkelse som markerar hennes inträde i modevisningarnas värld. I publiken kunde hon räkna med stöd från sina nära och kära. Hennes partner såg visningen från första raden, medan hennes tonårsdotter stolt observerade denna uppvisning av självförtroende.

Genom att öppet svara på kritik förvandlar Bethenny Frankel en kontrovers om ålder och utseende till en kraftfull vädjan om självacceptans. Hennes attityd påminner oss om att det inte finns någon åldersgräns för att må bra med sig själv, uttrycka sig fritt eller anta nya utmaningar. Genom detta slående framträdande skickar hon ett enkelt men kraftfullt budskap: självförtroende beror varken på en siffra på ett ID-kort eller på en unik figur.