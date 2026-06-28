"Folk säger att jag är för tjock": kritiserad för sin vikt, fördömer hon pressen som utövas på kvinnor

Tyvärr är kommentarer om fysiskt utseende ihållande, särskilt på sociala medier. Vissa kvinnor vägrar att låta dessa kommentarer definiera deras värde. Detta är valet av Jojo Hadid ( @iamjojohadid ), en innehållsskapare och plus size-modell, som svarar med humor och självförtroende på de som attackerar hennes utseende.

Ett svar som sätter kritikerna på plats

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) tänker inte låta internetanvändare diktera hur hon ska se sig själv. I en nyligen publicerad video på Instagram svarar hon sina kritiker och förklarar att hon föredrar att fokusera sin energi på att uppskatta sig själv snarare än att skriva hatiska meddelanden. Med en touch av ironi vänder hon på steken: det verkliga problemet är inte hennes kropp, utan de som känner behov av att döma andras kroppar, ofta gömda bakom en skärm. För att betona sin poäng smyger hon till och med in en lekfull referens till en Sabrina Carpenter-låt och ger en blinkning till sina kritiker.

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Krav omöjliga att uppfylla

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) belyser en verklighet som många kvinnor tyvärr känner alltför väl till. Hon tror att kritiken inte skulle försvinna även om hennes utseende förändrades. Enligt henne skulle de som försöker döma alltid hitta en ny förevändning för att kommentera hennes fysik. Denna observation understryker det obevekliga trycket som läggs på kvinnors kroppar. Oavsett kroppstyp, form eller stil verkar kommentarerna aldrig ta slut. Denna observation påminner oss om att problemet ligger mer i hur kvinnor uppfattas än i deras utseende.

Ett kraftfullt budskap för kvinnor med större storlek eller större vikt

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) skickade också ett stödjande meddelande till andra innehållsskapare för större storlekar. Hon uppmuntrade dem att inte låta negativa kommentarer undergräva deras självförtroende och påminde dem om att dessa attacker ofta avslöjar mer om förövarna än om de personer de riktar sig mot. Genom att fullt ut omfamna sin image visade hon att det är möjligt att svara på kritik utan att förlora sitt goda humör eller kompromissa med sin äkthet.

Kroppspositivitet fortsätter att förändra tankesätt.

Jojo Hadids ( @iamjojohadid ) resa illustrerar de utmaningar som många kvinnor står inför när de exponeras på sociala medier. Trots fördömandena fortsätter kroppspositivitetsrörelsen att förespråka en mer inkluderande representation av kroppar och en mer medkännande syn på skönhet.

Genom att visa sitt självförtroende och vägra anpassa sig till andras förväntningar hjälper Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) till att förändra tankesätt. Hennes budskap är enkelt: en kvinnas värde beror varken på en siffra på en våg eller på internetanvändarnas åsikter. Detta budskap resonerar med ett växande antal människor som söker en friare och mer positiv självbild.