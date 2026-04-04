Den här mamman omfamnar sina bristningar och förmedlar ett kraftfullt budskap.

Tänk om bristningar blev symboler för stolthet snarare än osäkerheter att dölja? På sociala medier utmanar Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) normer genom att visa sin kropp som den är efter moderskapet. Hennes enkla och uppriktiga budskap resonerar med tusentals människor.

Naturliga och självsäkra foton

Bruna Alves Teixeira delar bilder på Instagram som är långt ifrån de retuscherade foton vi vanligtvis ser. Som tvåbarnsmamma lägger hon regelbundet upp bilder på sin graviditetsmärkta mage med synliga bristningar, utan filter eller konstverk. I hennes foton är ljuset naturligt, poserna enkla och framför allt syns allt.

Hon försöker inte dölja sina märken; tvärtom. Vi ser henne ofta lyfta toppen, lägga handen på magen, som för att framhäva linjerna som berättar hennes historia. Hennes bristningar, med sin silverglans på huden, är inte dolda. De blir nästan ett centralt element i hennes foton, som en symbol för vad hennes kropp har gått igenom.

Ett kraftfullt budskap om kroppsacceptans

Utöver bilderna är det hennes ord som verkligen berör. I sina inlägg delar Bruna med sig av en fridfull och kraftfull vision av kroppen efter förlossningen. Hon förklarar att dessa märken inte är brister som ska korrigeras, utan snarare spår av liv. För henne berättar de historien om hennes barn, hennes styrka och allt hennes kropp har åstadkommit.

Detta budskap går emot de ofta polerade och orealistiska normerna i sociala medier. Det påminner oss om att moderskapet förändrar kroppen, och att dessa förändringar inte bör ses som något som ska suddas ut. Tvärtom uppmuntrar det oss att se på dem med mer vänlighet, respekt och till och med stolthet.

En våg av positiva reaktioner

Hennes tillvägagångssätt resonerar särskilt starkt med många människor, särskilt nyblivna mammor. Kommentarer flödar över hennes inlägg. Många tackar henne för hennes autenticitet och betonar hur sällsynt det är att se postpartumkroppar porträtterade så realistiskt. Vissa förklarar till och med att hennes foton hjälper dem att förändra sitt perspektiv på sina egna kroppar.

Meddelanden om stöd, identifikation och tacksamhet förekommer ofta. En omtänksam gemenskap har gradvis bildats kring dess innehåll, där alla kan känna sig legitima, med sin kropp som den är.

Omdefiniera skönhet efter moderskapet

Genom sina publikationer bidrar Bruna Alves Teixeira till att förändra uppfattningen om kroppen efter graviditeten. Hon visar att det inte finns ett enda sätt att vara "vacker" eller "acceptabel".

Hennes budskap är förankrat i en kroppspositiv vision: din kropp behöver inte vara perfekt för att vara värdig att visas, älskas eller respekteras. Märken, ärr eller förändringar är en del av din berättelse. Hon påminner oss också om att varje kropp utvecklas olika. Det finns ingen standard att sträva efter, inte heller en tidsram för att "få" något tillbaka. Din kropp är redan giltig, precis som den är idag.

Genom att dela sina bristningar ofiltrerat förvandlar Bruna Alves Teixeira det som ofta uppfattas som osäkerhet till en symbol för stolthet. Hennes budskap är tydligt: din kropp förtjänar vänlighet, särskilt efter allt den har gått igenom. Moderskapet raderar inte skönhet; det omdefinierar den. Och tänk om du, istället för att försöka sudda ut dessa märken, valde att se dem annorlunda? Som vittnen till en unik berättelse – din egen.