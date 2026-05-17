Hon lider av en hudåkomma och använder smink som ett verktyg för självacceptans.

Född med Nethertons syndrom, ett tillstånd som påverkar hudens utseende och ger en illusion av solbränd hud, skapar Carlie Foulks (@hootieq) konst med sitt ansikte och utbildar människor om olikhet. Beväpnad med penslar, glittriga ögonskuggor och tonade stift försöker hon inte dölja sin unikhet under smink utan snarare förvandla medlidande till beundran. Carlie Foulks är ett exempel på acceptans och gör skönhet till ett värdefullt uttrycksspråk.

Smink är ett kall, inte kamouflage.

Vissa viftar med banderoller, kartongskyltar och flaggor, men Carlie Foulks höjer sina vinklade penslar, färgade kohlpennor och silverpaletter högt. Den unga kvinnan, känd som @hootieq, förespråkar en mer inkluderande och mindre idealiserad skönhet. Medan handledningar som marknadsför skönhetsstandarder som "rena flickor" regelbundet bombarderar oss och får oss att tro på det omöjliga, bryter den begåvade Carlie Foulks igenom dessa normer med sin strålande personlighet och smittande goda humor.

För henne är smink inte en artificiell metod avsedd att korrigera ansiktsdrag, täcka mörka ringar, vända ansiktslinjer eller retuschera genetikens verk – kännetecknen för individualitet . Nej, smink är ett utlopp, en port till en kreativ värld, ett utrymme för att släppa taget. Hon skapar sminkhandledningar inom sitt sovrums privata ramar. Faktum är att hon har en signaturlook, som Amy Winehouse: en eyeliner med gotiska undertoner och en hjärtformad stämpel under ögat. En look som är delvis kawaii, delvis rockig, vilket internetanvändare alltför ofta förbiser, drivna av missriktad nyfikenhet.

För även om Carlie Foulks (@hootieq) vill att hennes tillstånd ska vara en liten detalj, väcker hon frågor hos allmänheten, van vid felfri hud , bedrägliga filter och Photoshop-retuschering. Hon lever med Nethertons syndrom och har en rödbrun hy som ger intrycket av sommarbrännskador. Med avsaknad av ögonfransar och några glesa hårstrån kompenserar hennes naturliga lyster lätt för denna "brist". Trots de synliga symtomen på denna sällsynta sjukdom strävar Carlie efter att vara "precis som alla andra", hyllad för sin smink och inte för sin obestridliga motståndskraft.

En musa som inte vill reduceras till sitt fysiska utseende.

Carlie är en mångbegåvad kvinna som utmärker sig i både eyeliner och röstövningar, och är vad man kan kalla en "alltmulig man". Glittrande, glad och full av optimism har hon en förmåga att få sina tittare att le och sprida sin glädje bland pixlarna. Hon beklagar dock att hennes utseende alltid är i fokus.

För hennes sjukdom definierar henne inte. Det är bara toppen av isberget, och sminket framstår då som en förlängning av hennes personlighet, en fortsättning på vem hon är inuti. Hennes ansikte är helt enkelt en bakgrund i hennes estetiska disciplin, en duk för fantasi, en lekplats. Med sminket utsmyckar hon där lidande länge har rått.

”Jag är människa, jag är inte ett liveframträdande”, konstaterar hon bestämt i ett förtydligande inlägg. Trött på alla påträngande kommentarer som försöker reda ut mysterierna kring hennes sjukdom, föreslår hon till och med att spirande skvallersångare söker information på Google. Carlie Foulks (@hootieq) vill inte vara en ambassadör för sitt tillstånd, hon vill helt enkelt förbli en tjej som sminkar sig i en avslappnad miljö.

Skönhetshandledningar som låter mer autentiska än någonsin

Och det är just där styrkan i hennes skönhetshandledningar ligger: i deras råa uppriktighet. Inget löfte om ett förvandlat ansikte, ingen diskurs om "perfektion", utan en inbjudan att leka, att experimentera, att återta sin reflektion utan att underkasta den en enda standard. Varje video blir en parentes där vi förstår att smink kan vara ett språk, inte en korrigering.

På sociala medier upptäcker vissa en unik estetik, medan andra lär sig att se saker på ett annat sätt. Carlie Foulks (@hootieq) ber inte om beundran, än mindre medlidande: hon erbjuder ett nytt perspektiv, fritt från reflexerna av omedelbar dömande. Och även om kommentarer fortfarande alltför ofta fokuserar på hennes utseende, följer hennes community henne för vad hon verkligen förmedlar: en yttrandefrihet, en oblyg glädje och ett sätt att säga att skönhet aldrig är begränsad till vad som förväntas av den.

I en digital värld mättad med filter och ouppnåeliga standarder fungerar hennes närvaro som en enkel påminnelse: det finns tusen sätt att bebo ett ansikte, och inget av dem behöver valideras för att existera. Carlie Foulks konto (@hootieq) är inte en medicinsk eller förebyggande uppvisning; det är en reseberättelse där skönhet berättas på ett annat sätt.