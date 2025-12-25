Uppkomsten av "rumpvård": varför dina rumpor förtjänar lika mycket uppmärksamhet som ditt ansikte

Vare sig de är instoppade i jeans eller förpassade till klänningens skuggor får rumpan inte samma omvårdnad som ansiktet, som vårdas noggrant. Ofta förbisedda av hudvårdsindustrin, längtar de ändå efter ömhet och mjölkiga ritualer. Och som tur är har denna del av kroppen, som vi visar upp på den varma sanden och avslöjar för ett fåtal utvalda i privata rumpor, nu sin egen dedikerade rutin. Det är konsten att "sköta rumpan".

Skinkorna, en orättvist försummad kroppsdel

Utsatta för krävande övningar som kallas "knäböj", ansträngda av dagliga steg, inklämda i ofta obekväma kontorsstolar, instängda i illasittande jeans ... våra rumpor må vara dolda bakom ryggen och inlåsta under tyg, men de ger ovärderligt stöd. Ändå glömmer vi regelbundet att tacka dem. De enda krämerna de får antingen stinker av monoiolja eller bär barbariska påståenden som "anticelluliter".

Rumpan är kärnan i varje träningsrutin och utsätts för den värsta samhälleliga pressen, men de upplever inte skonsamheten med återfuktande krämer eller glädjen med lugnande masker. Eftersom rumpan inte är avsedd att "betraktas" blir den lätt försummad. Denna del av kroppen, som kritiseras mer än vårdas, är mer robust än andra, men det förhindrar inte hudproblem. "Huden på rumpan är tjockare än ansiktshuden, men den utsätts för mycket friktion och fukt. Den kan därför drabbas av torrhet, små finnar eller till och med keratosis pilaris", förklarar dermatologen Kenneth Howe i Refinery29 .

För att fylla denna lucka på marknaden och skämma bort dessa ofta förbisedda rumpor har varumärken vågat sig in i denna erogena zon, ofta smekt av andra händer, men aldrig av våra egna. De har skapat kompletta hudvårdsserier som konkurrerar med de som är designade för våra ansikten. Bakdelen har nu en framträdande plats i våra hudvårdsrutiner. Med "rumpvård" upplever våra bakdelar äntligen sann kärlek.

"Nischvård" för en bortskämd bakdel

Fram tills nu har den blomstrande hudvårdsmarknaden endast erbjudit skuldframkallande krämer utformade för att strama upp huden på rumpan, släta ut celluliter eller bleka bristningar . Inget särskilt tilltalande för våra rumpor, som längtar efter välbefinnande och erkännande. Sedan tillkomsten av "riktad" hudvård tittar vi äntligen bortom det området. De har nu en hel rad produkter till sitt förfogande för att skimra diskret.

Från komplexa serumformler till härliga exfolierande produkter och återställande masker upplever rumpan oöverträffad komfort. Driven av trenden "rumpvård" behandlar vi våra rumpor som våra ansikten: med omsorg och uppmärksamhet. Till och med Jennifer Lopez förespråkar vår silkeslena bakdel och leder denna befriande rörelse. Ett naturligt val för någon som använder sina höfter som ett dansinstrument. Det franska märket Nidéco, känt för att förverkliga sin communitys idéer, erbjuder också en behandling som kallas "rumptid" baserad på brunalger och mjölksyra.

"Rövvård", en tyst kärleksförklaring

Medan dermatologer varnar för marknadsföringsknep som "rumpvård" och uppmanar till måttfullhet inom kosmetika, är denna nya kroppsvårdsmetod en handling av självkärlek. Visst har varumärken lyckats bygga upp sitt rykte med "rumpvård" och skapat ytterligare ett behov, men det handlar inte bara om att tjäna pengar. "Rumpvård" reparerar mycket mer än bara hud som klämts mot tunnelbanestolar och komprimerats under jeanssömmarna. Det har också en lugnande effekt på osäkerheter.

Presentationen är uppenbarligen starkt marknadsföringsdriven, men det underliggande budskapet är ganska positivt. Att applicera fuktkrämer på denna så ofta kritiserade del av kroppen är en handling av självrespekt och ett sätt att återta detta område som dominerats av samhällets påtryckningar . Vi korrigerar inte vår huds utseende, utan snarare vår självkänsla.

Med den inte så kortlivade trenden med "rumpvård" viskar vi tysta "jag älskar mig själv" med varje applicering av kräm. Våra rumpor, som regelbundet pressas att anpassa sig till en Kardashian-liknande mall, blir ompysslade utan baktankar eller påtryckningar.