Hon anses vara "för muskulös för en kvinna" och visar stolt upp sin atletiska figur.

På TikTok visar hon stolt upp sin vältränade fysik – och hon bryr sig inte om vad kritikerna säger. Innehållsskaparen Courtney Crawley (@fitzcourtknee) delar regelbundet videor som visar upp hennes muskulösa kroppsbyggnad, resultatet av dedikerad träning. Medan vissa internetanvändare bedömer henne som "för muskulös för en kvinna", svarar hon med stolthet och självförtroende, vilket utlöser en debatt om de krav som ställs på kvinnor.

Videor som genererar reaktioner

I sina TikTok-inlägg filmar Courtney Crawley (@fitzcourtknee) sig själv på gymmet eller poserar för att visa upp sin atletiska fysik. Reaktionerna är blandade. Å ena sidan antyder ogillande kommentarer att hon är "för muskulös för att vara kvinna". Å andra sidan applåderar många användare hennes tillvägagångssätt: "Jag älskar det, det är uppfriskande att se kvinnor med muskler", lyder ett av de stödjande meddelandena.

Ett självsäkert svar

Istället för att låta sig modfällas väljer Courtney Crawley (@fitzcourtknee) att stolt visa upp sin fysik. För henne är styrka och muskler helt förenliga med kvinnlighet. Som student och sportentusiast delar hon gärna med sig av hur träning har förändrat hennes välbefinnande, både fysiskt och mentalt. Detta positiva budskap resonerar med hennes gemenskap och uppmuntrar dem att gå bortom förutfattade meningar om hur en "feminin" figur ska se ut.

"Fenomenet" med muskulösa kvinnor

Hennes fall är en del av en bredare trend, ibland kallad "muscle mommy", som dök upp på sociala medier i början av 2020-talet. Denna rörelse hyllar muskulösa kvinnor och utövandet av bodybuilding, och bryter mot skönhetsstandarder som länge kretsat kring smalhet. Kvinnor hävdar i allt högre grad sin rätt att vara starka och synliga, vilket bidrar till en mer mångsidig representation på skärmen.

Genom att självsäkert visa upp sin atletiska fysik bidrar Courtney Crawley (@fitzcourtknee) på sitt eget sätt till att förändra attityder. Inför dömande bemöter hon med självförtroende och stolthet och påminner alla om att det inte bara finns ett sätt att vara kvinna. Detta budskap om självbekräftelse, bortom kritiken, finner en växande resonans.