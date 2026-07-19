Inför kommentarer om sin fysik ändrar denna tennisspelare uppfattning

En tennisspelare, som anses "inte tillräckligt atletisk" för att returnera bollar till sina motståndare och få sina sneakers att gnissla på grusplanen, demokratiserar kurvor under veckade kjolar. Med vänlighet i åtanke bevisar Sandy (@seindie på Instagram) att sport inte har några storleksgränser och att skicklighet på planen inte bara handlar om höftmått. En vacker utmaning mot samhällsnormer.

Kurviga figurer har sin plats på planerna

Du behöver inte Sabalenkas skulpterade armar eller Naomi Osakas välformade ben för att slå bollen och fånga den i sista sekunden i en akrobatisk bedrift som påminner om splits. Ändå måste du i den kollektiva fantasin absolut ha synliga muskler och vara en " fjäderviktare " för att spela denna krävande racketsport, som kräver uthållighet, smidighet och fysisk styrka. Utseende gör inte en atlet. Dessutom är det bara en liten detalj mellan näten. Förutom att, som alltid, kvinnors mått verkar betyda mer än deras setresultat.

Innehållsskaparen Sandy (@seindie på Instagram) utmanar denna bild av "idealkroppen" och vänder på steken när det gäller smalhet. Denna livfulla unga kvinna, med sitt stora sportintresse, tittar inte bara på Wimbledon-matcher från soffan. Hon deltar aktivt i sporten och spelar på amatörklubbnivå.

Medan främlingar, skyddade av sina användarnamn, ger henne oärliga råd att "sporta mer", svarar hon med sin imponerande meritlista. "I helgen spelade jag tre padelmatcher, två tennismatcher och vann en final", förklarar hon, som en boll mitt i en serve eller en sten som kastas i en damm. För även om Sandy (@seindie) har vunnit flera medaljer, har hon ännu inte förtjänat erkännandet från detta sällskap, som bedömer atletisk talang utifrån omkretsen på ens mage eller lår.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av joycreator 🍒 (@seindie)

Midjemåttet definierar inte någons atletiska förmågor

”Jag tränar för att det ger mig glädje”, förklarar hon direkt. Som för att förtydliga att hon inte gör det för att ”bli smalare” eller ”gå ner i vikt”. För nej, Sandy (@seindie) jagar inte ett ideal, bara neongula kulor. Kvinnor med kurviga kroppar betraktas som estetiska outsiders eller anatomiska undantag och konkurrerar ständigt med skönhetsstandarder.

När kvinnor har framträdande muskler kritiseras de för att " maskulinisera " eller "sabotera deras eleganta potential", som var fallet med Serena Williams. Och paradoxalt nog, när de har celluliter, fettrullar eller en mjuk mage istället för sexpack, får de höra att de skulle dra nytta av att "gå ner i vikt" och "tona upp sig". Men oavsett om musklerna är mycket synliga eller täckta av fett, bör en kvinna aldrig diskvalificeras på grund av sin kropp.

Kurvorna som fortfarande alltför ofta förknippas med brist på aktivitet

Enligt en ständig uppfattning är överviktiga eller feta personer, lika envisa som lera på vita strumpor, lathet och brist på motivation tack vare sin figur. För många är fettrullar en återspegling av slarv, kaloririka måltider, konstant småätande, överdrivet chipskonsumtion och passivitet. Som om de kunde läsa huden och bedöma en kropp utifrån dess utseende. Dessa förhastade slutsatser illustrerar främst vardaglig fettfobi.

Den här tennisspelaren upplever detta i varje duell, men Sandy (@seindie) vägrar att låta kommentarerna från planen diktera hennes värde. Bakom sina skärmar tror vissa improviserade åskådare fortfarande att en kurvig eller överviktig kropp är oförenlig med en atletisk fysik. De förväxlar kroppsform med fysisk kondition, utseende med prestation och fysisk form med förmåga.

Sandys (@seindie) vittnesmål tjänar som en påminnelse om en ofta bortglömd sanning: det finns inte bara ett sätt att vara atletisk. Kraft mäts inte enbart genom definierade magmuskler, uthållighet bestäms inte av låromkrets och smidighet bestäms inte av klädstorlek. Bollen frågar inte spelaren som slår den hur mycket den väger. Poängen återspeglar dock bara vad som faktiskt händer på planen.