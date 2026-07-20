"En kvinnas celluliter är inte motbjudande": hennes budskap om kroppen väcker en reaktion

Tänk om vi slutade granska våra fysiska detaljer så noggrant? Innehållsskaparen Sarah Nicole Landry, känd på Instagram som @thebirdspapaya, delar med sig av en tanke som uppmuntrar oss att ändra vårt perspektiv på våra kroppar. Hennes budskap: det vi ibland anser vara "brister" hos oss själva kan ses som vackert och naturligt hos andra.

En vändpunkt som förändrar hur du ser på dig själv

I en video som publicerats på Instagram återger Sarah Nicole Landry en enkel men djupt betydelsefull insikt. Hon förklarar att hon aldrig hade tittat på en annan kvinnas celluliter , bristningar eller kurvor med känslor av avvisande eller dömande. Tvärtom minns hon ett specifikt ögonblick som förändrade hennes perspektiv: när hon såg en modells bristningar och tyckte att de var vackra.

Det var en uppenbarelse för henne, eftersom samma märken som hon beundrade på någon annan tidigare hade varit en källa till osäkerhet när de dök upp på hennes egen kropp. Denna upplevelse fick henne att ifrågasätta hur vi bedömer oss själva: varför är vi ibland oförmögna att ge oss själva samma vänlighet som vi naturligt ger andra?

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya)

Komplex är ofta inlärda, inte medfödda

För Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) kommer denna hårda självbild inte nödvändigtvis inifrån. Den är ofta påverkad av åratal av upprepade budskap om vad som utgör en "perfekt kropp". Mellan retuscherade bilder, ouppnåeliga skönhetsstandarder och pressen att ständigt förändra vårt utseende är det lätt att internalisera kritik som inte ens är vår egen.

Celluliter, hudblemmar och variationer i kroppsform blir då "saker att dölja", när de helt enkelt är en del av kropparnas mångfald. Hennes budskap lyfter fram en avgörande idé: om vi tycker att andra människors kroppar är vackra, autentiska och unika, varför skulle vår egen spegelbild förtjäna mindre vänlighet?

Att skapa utrymme för självacceptans

Genom sin berättelse uppmuntrar Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) oss att gradvis förändra vår inre dialog. Istället för att fokusera på det vi vill sudda ut, varför inte lära oss att uppskatta allt som vår kropp tillåter oss att uppleva?

Det uppmuntrar oss att ta ett steg tillbaka från de negativa tankar som kan uppstå. Dessa kritiska små röster finns ibland, men de borde inte ta över. Målet är inte att tvinga oss själva att älska allting direkt, utan att gå mot en mildare och mer respektfull relation med oss själva. Varje kropp berättar en historia: kurvor, ärr , bristningar och livets förändringar är alla spår av en unik resa.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya)

Ett budskap som berör många kvinnor

Sarah Nicole Landrys (@thebirdspapaya) inlägg utlöste snabbt många reaktioner. Många kvinnor kände igen i hennes ord en upplevelse de känner alltför väl: att vara mycket mer krävande på sitt eget utseende än på andras. Under årens lopp har Sarah Nicole Landry blivit en respekterad röst i ämnen relaterade till kroppsacceptans och självkänsla . Hennes inlägg uppmuntrar oss att bryta oss loss från påtvingade normer och återupptäcka en mer realistisk, fri och positiv syn på skönhet.

Med detta budskap påminner Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) oss om en värdefull sanning: våra kroppar behöver inte vara "perfekta" för att bli älskade. Den vänlighet vi visar andra förtjänar också att utsträckas till oss själva.