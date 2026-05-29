"Jag har inte gått ner i vikt i år": den här plus size-modellen visar stolt upp sin kropp

På Instagram och TikTok har den amerikanska modellen och innehållsskaparen Emma Arletta etablerat sig som en av de mest engagerade rösterna inom kroppspositivitetsrörelsen. Genom sina regelbundna inlägg och ohämmade diskurs förespråkar hon en befriande vision av kropp och mode, vilket resonerar starkt med en publik som söker en mer autentisk och inkluderande representation.

Ett viralt inlägg

Emma Arletta delade ett särskilt slående inlägg på TikTok, som omedelbart resonerade med hennes community. I en enkel men kraftfull video förklarade hon: "Jag gick inte ner i vikt i år, men jag sprang ett maraton, tog min certifiering som pilatesinstruktör och så mycket mer." Med bara några få ord undergräver hon konventionerna i den traditionella årsslutsöversikten, som ofta fokuserar på viktminskning, för att lyfta fram betydligt mer betydelsefulla prestationer: personlig utveckling och professionell tillfredsställelse.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Emma Arletta (@emma.arletta)

Det kroppspositiva budskapet som vägledande princip

Långt ifrån att vara ett isolerat inlägg, ligger detta bidrag i linje med Emma Arlettas kärnredaktionella tillvägagångssätt. På sina olika sociala mediekonton förespråkar hon en självsäker och gladlynt inställning till kroppsuppfattning och hyllar kroppstyper som vanligtvis är underrepresenterade (eller osynliggjorda) i modevärlden. Hennes inlägg, oavsett om de handlar om klädkollektioner, vardagskläder eller shoppingutbud, förmedlar alla ett enkelt budskap: du behöver inte förändra din kropp för att ha stil, för att blomstra eller förtjäna att synas.

En engagerad och inspirerande resa

Emma Arletta började sin karriär som modell med kontrakt med agenturer som specialiserat sig på att representera plus size-figurer. Under åren utökade hon sina aktiviteter till att även bli pilatesinstruktör och förespråkar regelbundet större inkludering i fitness- och wellnessvärlden. Detta virala inlägg är därför inte bara ett "uttalande": det är baserat på en konkret personlig resa, präglad av åtaganden och prestationer, som visar att hälsa och välbefinnande inte mäts i viktminskning.

En växande gemenskap

Emma Arlettas inverkan på sociala medier mäts inte enbart i hennes antal följare. I kommentarsfältet till hennes inlägg delar många användare med sig av hur hennes innehåll har hjälpt dem: förnyat självförtroende, ett nytt sätt att klä sig och en mer positiv syn på sina egna kroppar. Hennes lättillgängliga budskap hjälper till att förändra vår kollektiva relation till våra kroppar och placerar mångfald och självacceptans i centrum för modediskursen.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Emma Arletta (@emma.arletta)

Genom denna kraftfulla publikation och sitt uthålliga engagemang påminner Emma Arletta oss om att ett livs värde varken mäts i kilon eller i silhuett, utan i självmedkänsla. En värdefull röst som dag efter dag bidrar till att vidga medielandskapets horisonter när det gäller representationen av kroppar.