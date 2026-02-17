Vid 62 års ålder utövar hon parkour med en lätthet som trotsar stereotyper.

Medan många tror att ålderdom är en börda eller till och med en långsam fysisk nedgång, bevisar denna 62-åriga singaporianska kvinna motsatsen och trotsar förutfattade meningar. Hon spurtar genom ramper och hoppar över hopp med ett litet barns smidighet. Långt ifrån att ha rostiga leder och en kropp som slitits ner av åren, utför hon parkourrörelser som en sann parkourexpert. Det är bra att bli gammal.

Kullerbyttor och höjdhopp vid 62

Medan tjugoåringar redan klagar på ryggsmärtor och nervsmärtor i fingrarna, sprudlar denna sextioåring med grånande hår av energi och rör sig som en ninja. I den kollektiva fantasin är 60 en tidsålder för korsord, promenader på marknaden, meditationssessioner och långa tupplurar i gungstolen.

Många tror att sextioårsåldern är "början på slutet", en frenetisk period där minsta felsteg kan orsaka en fraktur och där tv blir en fullfjädrad hobby. Ändå är i verkligheten sextioårsåldern ibland mer aktiva och dynamiska än yngre generationer.

Sing är ett utmärkt exempel på vitalitet. Hon bär inte käpp, men verkar drivas av fjädrar. Den 62-åriga singaporianen, en före detta mästare i lindy hop, en mycket akrobatisk dansstil, bevisar att seniorer inte bara är bra på stickning eller Scrabble. Hon kryper under nät, utför en serie rullningar på asfalten, klättrar på låga väggar och klättrar på gatumöbler utan att någonsin visa ett tecken på trötthet.

Långt ifrån att vara en börda hon kämpar med att bära, följer hennes kropp henne genom denna krävande gatusport. Denna parkourbana är nästan en promenad i parken för denna pensionär, en sann fri själ. Medan hennes gråa hår avslöjar hennes ålder, har hennes kropp behållit barndomens smidiga reflexer.

Cirkulär speciellt anpassade för seniorer

Generellt sett fördriver seniorer sin fritid med att koppla av på spa eller öva lotusställning på skummattor. När de inte gör vattenaerobics med poolnudlar, trädgårdsarbetar de medan de visslar eller ställer världen till rätta med ett garnnystan i händerna. Åtminstone är det vad reklamen vill få oss att tro, som om det fanns en åldersgräns för spänning och djärva aktiviteter.

I Singapore erbjuder organisationen "movement" en annan typ av underhållning, mindre konventionell och roligare. Den introducerar seniorer till parkour med skräddarsydda klasser och anpassade program. Det är lite som lekplatserna vi strövade omkring på som barn, fast i en mer "mogen" version. Här är det inte blonda huvuden, utan vita huvuden som vrider sig mellan hinder och självsäkert hoppar över metallkonstruktioner. Det är här Sing, den tuffaste mormorn på internet, tränar och konkurrerar med Lara Crofts moves. Bättre än ett gym, det är hennes ungdomskälla, hennes utrymme för vitalitet.

Ålder är främst ett sinnestillstånd.

Sing hoppar över fysiska barriärer, men även mentala. Hon väver sig mellan de flashiga pollarna i dessa seniorparker och klättrar på lyktstolpar och byggnadsställningar, och trampar på förutfattade meningar om ålder. Hon är hängiven en nischsport som sällan marknadsförs till äldre publik. Och bara genom att titta på henne känner man värken och svetten där med henne. Man känner sig nästan som en snigel bredvid henne.

Sing förmedlar en värdefull livsläxa genom sina framträdanden: ålder är bara en siffra och den avgör inte vårt värde, än mindre vår hälsa. Dessutom är parkour, utöver sin tekniska skicklighet och coolhetsfaktor, en komplett sport. Den bygger uthållighet, tonar muskler och bibehåller balans, samtidigt som man har roligt. Ännu bättre, den bevarar den där barnsliga andan, som inte kan återställas med "anti-aging"-krämer.

Medan Sing är upptagen med parkour, hoppar andra mormödrar fallskärm, reser världen runt och tar sina motorcykelkörkort. Det är inte för sent att bocka av de saker vi lämnade kvar på våra tonårsönskelistor. Kort sagt, det är vad det handlar om att leva livet fullt ut.