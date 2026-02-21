För muskulös för uniformen? Den här flygvärdinnan bryter mot moderna mönster.

Hon har en kropp skulpterad av tyngdlyftning och en stålstark figur, men hennes biceps känns trånga i hennes arbetsuniform. Flygvärdinnan och innehållsskaparen @leonasim_fitness har en strikt klädkod som hon inte kan avvika från. Hennes företags uniform i standardstorlek passar inte hennes muskulösa kroppsbyggnad, och hennes kraftfulla armar spänner sömmarna, som hotar att spricka för varje skift. Denna uniform påminner tyst alla om de fysiska kriterierna för detta fortfarande stereotypa jobb.

Framträdande biceps "inte särskilt kompatibel med uniformen"

När hon inte pumpar järn på träningsbänkar skjutser hon kundvagnar genom flygplanens smala gångar. På marken är sneakers och leggings praktiskt taget som en andra hud. Men i luften är en kjolkostym inte förhandlingsbar och verkar vara det självklara valet mot hennes ådriga hy. Innehållsskaparen @leonasim_fitness, som delar med sig av både glimtar bakom kulisserna på sitt arbete och sina fysiska prestationer, är lite åtdragen i sin knallröda arbetsoutfit.

Hennes muskler kämpar för att hitta sin plats i dessa kläder, som verkar designade utifrån Barbies mått. Till skillnad från hennes träningskläder, som har fördelen att vara stretchiga och rör sig med hennes vältränade kropp, är hennes uniform nästan stelt fixerad vid hennes figur. Hennes biceps , även i vila, trycker mot sömmarna på hennes kavaj och lyfter ständigt på ärmarna. Hon måste dra i dem varje sekund för att justera plagget och uppnå det önskade oklanderliga utseendet.

Och när hon spänner musklerna uppstår en bula genom tyget, vilket ger intrycket av att det är på väg att spricka. Även om flygvärdinnan skrattar bort det och tar upp detta garderobsfel med humor, belyser hon en dold verklighet: uniformer är gjutna enligt rigida standarder , vilket återspeglar en uppenbar brist på kroppslig mångfald. Inom flygbranschen är flygvärdinnor föremål för strikta fysiska krav, som om en smal figur och ett Hollywoodleende vore nödvändigt för att lugna passagerarna.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Leona (@leonasim_fitness)

Diskretion dold bakom sömmarna

Sätt upp håret i en knut, bär synligt men inte pråligt smink, pudra regelbundet näsan om den är fet, täck dina tatueringar med foundation, ha en "harmonisk" figur och ett "hälsosamt" BMI. För att hoppas kunna servera kaffe på 10 000 meters höjd och resa jorden runt gratis måste man nästan ha det sockerbelagda, felfria utseendet hos en Victoria's Secret-ängel. Det är lite som att söka till en skönhetstävling, fast i den professionella versionen.

Flygvärdinnor är flygbolagets ansikte utåt: de ska inspirera till vänlighet, säkerhet och vänlighet. Och uniformen bidrar till denna övergripande känsla av förtroende och professionalism. Men som @leonasim_fitness visar, följer dessa plagg ett ideal och får de som inte når upp till förväntningarna att känna sig skyldiga. En något för synlig muskel, en fettrulle som sticker ut… dessa kroppsliga detaljer är inte välkomna under denna färgstarka duk.

Medan vissa flygbolag har mildrat sina klädkoder och gjort byxor acceptabla för kvinnor och kjolar för män, håller andra fast vid gamla traditioner. Dessa uniformer med varje flygbolags logotyp är en förlängning av kraven på smalhet och vidmakthåller, omedvetet, myten om den smala kvinnan. Dessutom behöver man bara titta på köerna vid flygplanets gater: flygvärdinnorna ger intrycket av att vara kloner.

Att bryta stereotyperna om flygvärdinnor

Flygvärdinnor uppfattas ofta som bara statister eller jämförs med glorifierade maskotar, men reduceras till en enkel fantasi. I den kollektiva fantasin har de oändliga ben, en otroligt smal midja, en graciös hållning och ett bländande leende. Men även om profilerna inom besättningen förblir något lika, finns det kvinnor som trotsar den smala figuren och utmanar denna alltför "mjukade" bild av kvinnlighet.

Det här är vad innehållsskaparen @leonasim_fitness gör med sina muskler, vilket hon knappast kan dölja eller förminska. Hon vägrar att ändra sin träningsrutin eller offra sina bänkpressövningar för att göra sitt jobb och smälta in i sin outfit. Det är inte upp till henne att ändra sin look, utan till stylisterna bakom dessa skapelser.

Innehållsskaparen @leonasim_fitness, som lever och andas bodybuilding, trotsar sportens konventioner och utmanar stereotyper. Hon har en stark och motståndskraftig kropp som klarar allt, även branschens modedrivna omvälvningar.