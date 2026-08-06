Kroppar långt ifrån standarden på catwalken: Köpenhamns modevecka visar gott exempel

I flera år nu har kurvor varit frånvarande från modeveckans catwalks. Efter att ha väckt kollektivt hopp genom att diversifiera sina castingar och visa upp mer lättillgängliga modeller, återgick modebranschen snabbt till sina gamla vanor. Den misslyckades med att hålla sina goda avsikter, och mångfald blev återigen en avlägsen dröm. Köpenhamns modevecka, som pågår till den 7 augusti, är ett undantag från denna rådande smalhet och en påminnelse om att alla kroppar förtjänar att representeras.

I Köpenhamn tar modellerna ett steg utöver det vanliga

De skandinaviska länderna ligger alltid före sin tid och agerar regelbundet som förebilder, vare sig det är i parlamentets salar eller på catwalken. De bekräftade denna visionära status vid den senaste modeveckan i Köpenhamn. Även om den kanske är mindre följd och får mindre mediebevakning än de parisiska eller London-utgåvorna, erbjuder den värdefulla insikter.

Medan modellerna i andra länder som värdar denna modeextravaganza har liknande kroppstyper och sällan överstiger den symboliska storlek 6, är de i Köpenhamn mer sofistikerade. Deras hud rör sig under tyget, deras magar svajar bakom materialet och deras framträdande bröst är kronan på verket på deras utseende. Det är en värld för sig, där elegans inte nödvändigtvis är synonymt med smalhet och där skönhet inte mäts med ett skräddarmåttband.

För trots vissa försök till inkludering och kroppsdiversitet återgick modebranschen snabbt till sina gamla vanor och satte smalhet i förgrunden igen. Den klamrar sig fast vid detta skönhetsideal, på gränsen till ett kaloriunderskott, som ingen kvinna kan identifiera sig med. Dessutom talar siffrorna för sig själva: det fanns bara 0,3 % plus size-modeller på modeveckan 2026, enligt en rapport från Vogue Business .

Kroppspositivitetsrörelsen var lika flyktig som modetrenderna. Det kändes som bara ett kort kapitel, inte en ny historia att skriva. Lyckligtvis fortsätter denna positiva revolution i Köpenhamn, förkroppsligad av modeller som inte strävar efter att bli ouppnåeliga fantasier. De strävar efter att lugna kvinnor av alla de slag och vara som en spegel som hålls upp för dem.

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En mängd olika silhuetter och obegränsade storlekar hyllas.

Köpenhamns modevecka målar upp en bild av ett mer autentiskt, genuint och mindre beräknande mode. Den ger en bättre förståelse för vad det innebär att "acceptera olikheter". Medan tidigare modeveckor har vant oss vid blottade ben och smala figurer, presenterar denna anatomin med större öppenhet. I Köpenhamn finns det ingen enskild kroppstyp, och det finns inte heller några silhuetter i begränsad upplaga.

Varumärket Operasport presenterade sin kollektion "Growth" med modeller i alla former och storlekar. Volanger, spets, blombroderier och överdimensionerade orkidéer prydde realistiska, dynamiska kroppar. Plus size, mellanstora, gravida och smala modeller: varje kvinna hade sin egen ambassadör.

Lika varierande var kroppstyperna hos Paolina Russo, som inte heller begränsade sig till en enda dominant profil. I en vacker uppvisning av systerskap väckte modeller med kontrasterande hudtoner och kompletterande kroppsformer livfulla plagg med 2000-influenser. Gestuz delade samma öppensinnade inställning och motbevisade grundligt uppfattningen att chic inte kunde uppnås med kurvor eller fylligare höfter.

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Ett inkluderande tillvägagångssätt som bevisar att allt inte är förlorat

På Köpenhamns modevecka kopierar kroppar inte bara varandra; de bildar en helhet och artikulerar sig själva i en härlig virrvarr. I denna stad, som liknar ett inkluderande paradis, är modet inte selektivt: det är ett universellt språk som alla kan förstå. När åskådarna ser denna vackra koreografi av kroppar och tyger känner de sig inte längre som att de är födda i fel kropp. De kan identifiera sig med modellerna på scenen och hitta en gemensam grund med dem.

Och Köpenhamns modevecka är särskilt skicklig på att återställa förtroendet. Det är till och med dess största specialitet, dess utmärkande kännetecken. Varje gång lyckas den där andra versioner obevekligt misslyckas. Vid 2024 års upplaga rullade den till exempel ut röda mattan för modeller med funktionsnedsättningar, inklusive Lucy Edwards , en synskadad plus-size-ikon. Den hyllade också modeller som ofta diskvalificeras eller åsidosätts: kvinnor som förpassas till "botten" av katalogerna.

Denna modevecka i Köpenhamn borde vara en inspirationskälla. Den erbjuder en hälsosammare grund för mode och visar upp kroppar som talar till alla kvinnor, inte halvgudinnor som föder personlig skuld eller självförakt .