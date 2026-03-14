Bedömd som "för fet" som barn, ser hon tillbaka på sina foton och ifrågasätter kritiken.

Katrin W (@kiki_cooks_fit), en schweizisk trebarnsmamma, delar med sig av ett gripande vittnesmål genom att titta tillbaka på sina barndomsbilder och ifrågasätta den återkommande kritiken om sin vikt som hon hört från en mycket ung ålder.

Foton som berättar en annan historia

I en viral Instagram-video som visats över 3,5 miljoner gånger ställer kvinnan i fyrtioårsåldern bilder av sig själv som liten flicka och tonåring mot varandra: ett leende, vanligt barn, långt ifrån den förvrängda bild hon fick. "Jag fick alltid höra att jag redan var för tjock... och sedan hittar jag de här bilderna", skriver hon i sin video. När hon tittar noga ser hon en växande flicka, helt "normal", och inte den "överdrivna" figur hon hade fått höra att hon hade i åratal.

Ett ihållande och förkrossande familjemeddelande

Katrin W (@kiki_cooks_fit) förklarade för Newsweek att hennes föräldrar, djupt involverade i 90-talets dietkultur, ständigt sa till henne att hon var "för mycket" och behövde kontrollera sig själv, trots att hennes foton motsade denna uppfattning. Än idag, inför dessa visuella bevis, varierar motiveringarna, men det underliggande budskapet kvarstår: hennes kropp var "ett problem att hantera". Utan att komma med anklagelser kontextualiserar hon denna betingning inom en era besatt av supermodellers och pro-diet-tidningars smalhet.

Varaktiga konsekvenser för dess koppling till kroppen

De tidiga orden sådde fröet till en ätstörning som uppstod senare, efter trauma och en toxisk relation, vilket ledde till viktfluktuationer och misslyckade dieter. Hennes egen mamma, trots att hon var smal, kritiserade ständigt sig själv och förde vidare denna negativa självbild. Katrin, som nu själv är mamma, avvisar denna cykel och förespråkar att barn ska växa upp utan att känna sig "defekta".

Solidaritetsreaktioner och kollektiv medvetenhet

Kommentarer strömmar in från kvinnor som delat liknande upplevelser: ”Jag tycker det här är så sorgligt, du var bara en bebis.” Andra talar om galenskapen i föräldrars viktbesatthet. Katrin W:s (@kiki_cooks_fit) vittnesmål resonerar således som en uppmaning att bryta ner stereotyper innan de definierar en generation.

Genom att jämföra sina barndomsbilder med tidigare bedömningar avslöjar Katrin W (@kiki_cooks_fit) en enkel sanning: hon var aldrig "för mycket". Hennes berättelse uppmuntrar föräldrar att erbjuda en barndom fri från press kring kroppsuppfattning, så att varje barn känner sig precis som de är.