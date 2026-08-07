Hon integrerar sin protes i sitt utseende och skakar om modekoder.

Även om funktionsnedsättning sällan pryder catwalken på stora modevisningar är den inte oförenlig med modekonsten. För innehållsskaparen @allysstar_, som har ett amputerat ben, är det inte ett hinder för stil utan en inbjudan att skapa annorlunda och vara uppfinningsrik. Således är hennes protes inte bara en medicinsk anordning för balans: den är hörnstenen i hennes look, mittpunkten i hennes outfits.

En protes unik i sitt slag

Innehållsskaparen @allysstar_ är en ensam inspiration. Denna stilmedvetna kvinna klär sig som tidningsmodeller och erbjuder sin egen tolkning av trender. Hon driver den typen av Instagramkonto som får dig att vilja pinna allt. Hon följer inte bara hashtaggar som slutar på "core" eller kopierar det som redan finns.

Känd för sin diskreta men ändå distinkta look lyckas hon skapa ikoniska outfits även från de enklaste garderobens basplagg. Hon är en av de få lyckligt lottade som kan leverera varje look, även den mest nonchalanta. Och hennes aura är inte den enda anledningen till en sådan "wow"-effekt. Precis som Lagerfeld gjorde sina mörka solglasögon ikoniska, och Chanel gjorde med sin ständigt närvarande tweed, har Alice, hennes riktiga namn, också sin signaturaccessoar. Och ursprungligen var den mer påtvingad än vald.

Till varje outfit tar hon på sig ett plagg som varken svarar mot en modetrend eller en damtidnings påbud, utan mot ett fysiskt behov. Det är en protes, och den härmar inte perfekt utseendet på ett normalt ben. Den återspeglar ägarens fria och glada personlighet. Det är en superb trompe l'oeil: ett lösben täckt av en nästan komplett tatuering som ser mer verklig ut än livet. Ett enda motiv som ger all den fantasi en outfit kräver.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Alice Tampalini (@allysstar_)

När mode och funktionsnedsättning blir ett

På modeveckans catwalks, i de XXL-stora urbana annonserna som visas på gatan eller i tidningar, är funktionsnedsättning underrepresenterad, om inte helt osynlig. Detta är knappast förvånande, eftersom modebranschen designar sina plagg baserat på "funktionsdugliga" kroppar, utan fysiska skillnader och ofta gjutna enligt standardmodeller.

Men även om hon regelbundet misslyckas med sitt engagemang för inkludering , bevisar Alice att funktionsnedsättning långt ifrån är ett hinder i denna strävan efter stil. Den unga kvinnan, som frammanar motståndskraft i varje inlägg, visar vad hon skulle vilja se oftare på Victoria's Secret-visningar eller modeveckan.

Hon gömmer inte sin protes under tjocka lager kläder för att smälta in och gå obemärkt förbi offentligt. Hon visar stolt upp den, som andra gör med en designerhandväska eller värdefulla smycken. Hennes specialdesignade protes är hennes kännetecken, hennes touch av nyckfullhet, ett helt eget språk. För nej, funktionsnedsättning är inte ett tabuord, inte heller en gräns för självuttryck.

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En representation som spelar roll

Funktionsnedsättning har förekommit i mindre än 1 % av reklamfilmerna under de senaste 25 åren. I Hollywood spelas 95 % av rollerna som involverar en "funktionsnedsättning" av arbetsföra skådespelare. Enligt dessa alarmerande siffror verkar funktionsnedsättning vara ett stort hinder vid urval av skådespelare.

De drabbade känner sig då marginaliserade, bortglömda och orättvist lämnade i rampljuset. Genom sina videor i "gör dig redo med mig"-stil och sitt introspektiva men estetiskt tilltalande innehåll öppnar Alice upp en värld av möjligheter där funktionsnedsättning diskuteras utan filter eller skam.

Som en modeikon, men också en budbärare av hopp och optimism, bevisar hon att hinder oftast finns i medvetandet. Hon ser inte sin funktionsnedsättning som en förlust, utan som en möjlighet att förnya sig själv, återuppfinna sig själv och bära sina kläder annorlunda, med ännu mer frihet och njutning.