För att prata om komplex använder hon en oväntad metafor, och den fungerar.

På selfies eller gruppfoton granskar du alltid dina upplevda brister. Ett löst hår, ett slutet öga, en finne du inte lade märke till i spegeln… resultatet efter blixten lever aldrig upp till dina förväntningar. Så pass att du nu ser till att du är på andra sidan linsen. Ändå, med denna särskilt livfulla metafor, kanske du återupptäcker glädjen i improviserade fotograferingar.

Solnedgångsmetaforen är mycket talande.

Du känner den känslan alltför väl: besvikelsen av att se en selfie . Istället för att komplimangera och lugna dig, belyser fotot allt du ogillar mest med dig själv. Dina osäkerheter läggs blott och stirrar dig rakt i ansiktet. Det som var tänkt att vara ett minne av en festlig sminkning eller ett glädjefyllt ögonblick blir en källa till självkritik. Du fokuserar på fysiska detaljer som dina nära och kära ignorerar, och fokuserar istället på känslan du kände i det ögonblicket. Du tycker att dina kinder är "för fylliga", din mun "inte tillräckligt symmetrisk", din näsa "för stor" eller "inte tillräckligt uppåtvänd". Det här fotot verkar förstärka det du noggrant undviker att se i spegeln.

Detta uppriktiga porträtt, taget i ett ögonblick av självförtroende, går direkt i papperskorgen och har ingen chans att någonsin pryda din Instagramprofil. Det motiverar inte ens en flyktig berättelse. Du avundas alla de kvinnor som förblir fotogeniska även i de minst smickrande situationer. Du nästan ogillar dem för att de behåller sin charm med en enorm, droppande hamburgare i händerna eller i en vind så stark att den kan rufsa havets päls.

Innehållsskaparen @jadebonneville från Quebec har hittat de perfekta orden för att läka ditt krossade ego. Hon frammanar en specifik situation, en som många upplever under varma sommarkvällar. "När du tittar på en solnedgång och tar en bild är den aldrig lika vacker som i verkligheten. Det är likadant för dig", säger hon, ackompanjerad av skymningen. Med utgångspunkt i en gemensam upplevelse påminner hon oss om att en ögonblicksbild bara är en flyktig glimt av verkligheten, inte ett bevis på vårt värde.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Jade Bonneville | Personlig varumärkesbyggande och mindsetcoach (@jadebonneville)

Ett sätt att ersätta det negativa med det positiva

Positivitet är ett sinnestillstånd, till och med en livsfilosofi. Men av naturen reagerar hjärnan mer intensivt på negativa stimuli. Detta är en neurovetenskaplig observation. Ändå är det fullt möjligt att odla en positiv attityd och introducera den till relativismens konst. Och den personliga utvecklingscoachen förändrar försiktigt ditt sätt att tänka med denna metafor, som resonerar som en hyllning till dig själv, till nuet.

Foton fångar ett ansikte, men de avslöjar inte vad som finns bortom. De visar inte ditt inre ljus, ditt smittsamma leende som är hörbart på flera kilometers avstånd, din strålande själ som lockar till sig även de mest skygga djuren, din outtömliga energi som har kraften att motivera även de mest håglösa folkmassorna. Dessa selfies är inte ens en försmak av din personlighet, utan bara en "täckmantel". Genom metaforen om en solnedgång inbjuder denna ambassadör för vänlighet dig att se bortom det yttre, att betrakta ditt fysiska utseende som en del av din identitet, inte hela bilden.

Inre skönhet, inte tillräckligt värderad

I ett samhälle där allt bedöms med några sekunders scrollning har vi börjat förväxla utseende med personligt värde. Ett lyckat foto verkar nästan ha blivit ett bevis på social legitimitet. Vi mäter vår attraktionskraft genom antalet "publicerbara" bilder, den smickrande belysningen, den rätta vinkeln, den perfekta symmetrin. Och när bilden inte lever upp till våra förväntningar, vacklar vår självkänsla med den.

Ändå är de som verkligen lämnar ett bestående intryck inte nödvändigtvis de som bäst behärskar sin vänstra profil eller instinktivt vet var de ska placera hakan framför kameran. Det är ofta de som utstrålar något odefinierbart: en lugnande närvaro, ett skratt som omedelbart avslappnar atmosfären, en varm blick, en energi som får dig att vilja dröja kvar lite längre. Saker som är omöjliga att fånga i ett fotogalleri.

Kanske är det verkliga problemet inte ditt ansikte på bilderna, utan den oförlåtande blicken du kastar på det. Och kanske är det dags att sluta söka bekräftelse i varje misslyckad bild. Några av de vackraste sakerna i världen förlorar trots allt en del av sin magi när de väl fångats. Det gör dem inte mindre extraordinära. Solnedgångsmetaforen illustrerar detta perfekt.