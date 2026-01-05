12 sekunder för att somna en bebis? Den här videon skapar uppståndelse

Att somna ett spädbarn på bara 12 sekunder: idén verkar nästan för bra för att vara sann. Ändå blev en video filmad i en professionell miljö nyligen viral på sociala medier. Den visar en sjuksköterska som lugnar ett spädbarn med en serie precisa rörelser. På bara några ögonblick slappnar ansiktet av, axlarna lossnar och lugnet sänker sig.

Korta men mycket kodifierade gester

I videon kretsar allt kring precision och mildhet. Sjuksköterskan placerar barnet mitt emot sig i en lugnande hållning. Hennes händer smeker sedan försiktigt barnets varma, knubbiga kinder. Rörelserna är regelbundna och rytmiska. Sedan rör sig hennes fingrar upp mot pannan och tinningarna, känsliga områden där beröring kan uppmuntra till avslappning. Knackningarna är både sköra och fasta. Den lilla kroppen, dittills spänd, verkar återfå en känsla av trygghet, och sömnen tar över.

Hur man somnar ett barn på 12 sekunder. 😂 pic.twitter.com/8R708ggAOI — Fantastiska videor ❤️ (@Awesomevideos07) 29 december 2025

En flodvåg på TikTok och Instagram

Videon, som ursprungligen delades på föräldrakonton, fick snabbt miljontals visningar. Entusiastiska kommentarer strömmade in: lättade föräldrar, tacksamma nyblivna mammor och fäder överraskade av dess uppenbara effektivitet. Vissa rapporterade att de framgångsrikt testat metoden, medan andra talade om "omedelbar lugnande" efter timmar av gråt. Delningar från föräldrainfluencers förstärkte fenomenet och förvandlade detta tips till ett viktigt diskussionsämne sent på kvällen bland trötta föräldrar.

En inspiration hämtad från den medicinska världen

Bakom detta surrande ligger en väletablerad vetenskaplig grund. Tekniken är inspirerad av den metod som Dr. Robert Hamilton, en amerikansk barnläkare, använde för flera år sedan under namnet "The Hold". Ursprungligen innebar detta tillvägagångssätt att hålla barnet i en stödjande position, försiktigt korsa armarna och applicera mjukt tryck på vissa områden i ansiktet. Målet: att återskapa en känsla av kroppslig kontinuitet liknande den som upplevs i livmodern. Sjuksköterskan anpassar här denna princip för mycket små barn, särskilt mellan noll och tre månader, en ålder då behovet av inneslutning och kroppsliga signaler är särskilt starkt.

Mellan entusiasm och försiktighet

Denna metod, som presenteras som "snabb och effektiv", har ändå väckt blandade reaktioner. Vissa föräldrar rapporterar misslyckanden, till och med förstärkt gråt, och vissa internetanvändare går längre och hävdar att videon är falsk eftersom den genererades av AI.

Sjukvårdspersonal uppmanar dock till försiktighet: denna metod kan hjälpa trötta eller lätt överstimulerade spädbarn, men den är inte lämplig för alla situationer. Ett hungrigt spädbarn, ett som lider av kolik eller upplever fysiskt obehag kommer inte att lugnas av enkla gester, hur välmenande de än är. Experter betonar också att denna metod inte bör bli den enda ritualen för att undvika beroende av ett enda sömnmedel.

Sammanfattningsvis har den här videon fördelen att den lyfter fram ett tillvägagångssätt som sannolikt respekterar barnets kropp. Det är ett förslag bland många för att navigera genom de ibland oändliga nätterna, och alltid komma ihåg att varje barn är unikt.