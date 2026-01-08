Efter sin ettbarnspolitik försöker Kina öka antalet födelser.

Fyrtiofem år efter att ha infört en drastisk preventivpolitik i landet står Kina nu inför en exempellös utmaning: för få barn. Peking, medvetet om den demografiska obalans som hotar dess tillväxt och sociala stabilitet, tar nu flera initiativ för att uppmuntra födslar. Denna helomvändning verkar dock ganska försenad och kämpar för att övertyga en befolkning som djupt förändrats av årtionden av strikt preventivmedel.

Från överbefolkning till rädsla för demografisk nedgång

När ettbarnspolitiken infördes 1980 var Kina precis på väg att komma ur en period av svält och ekonomisk instabilitet. Deng Xiaopings regering, angelägen om att undvika en befolkningsexplosion, motiverade denna åtgärd som "ett nödvändigt steg mot modernisering". Familjer fick då bara ha ett barn, under straffansvar för böter, administrativa sanktioner eller till och med förlust av arbete.

Denna politik baserades på analyser av ingenjören Song Jian, inspirerade av Romklubbens rapport *Tillväxtens gränser* . Enligt hans prognoser riskerade Kina att nå en ohållbar befolkning på lång sikt. Peking valde därför att planera födslar som om man skulle hantera en ekonomisk resurs.

Inledningsvis gav denna strategi resultat: befolkningstillväxten kollapsade och välståndet tog fart. Bakom denna skenbara framgång låg dock djupa obalanser – ett snabbare åldrande, obalans mellan könen och en långsiktig avmattning av befolkningen i arbetsför ålder.

De allvarliga konsekvenserna av preventivmedel

Effekterna av ettbarnspolitiken på det kinesiska samhället är betydande. Miljontals "icke-kvoterade" barn gömdes för att undvika straff, levde utan dokument eller tillgång till utbildning eller hälso- och sjukvård. Samtidigt har den traditionella preferensen för pojkar lett till omfattande könsselektiva aborter: antalet så kallade "överskottsmän" uppskattas nu till nästan 30 miljoner.

Med början på 2000-talet insåg kinesiska demografer katastrofens omfattning. Landet åldrades snabbare än väntat, och dess befolkning i arbetsför ålder minskade. År 2013 började Peking lätta på politiken, först genom att tillåta två barn, sedan tre från och med 2021. Skadan var dock skedd: enligt National Bureau of Statistics markerade 2023 redan det andra året i rad av befolkningsminskning, det första sedan den stora hungersnöden 1960.

En födelsetal som är svår att återuppliva.

Idag försöker den kinesiska regeringen skriva om den nationella berättelsen kring familjen. I början av december 2025 tillkännagavs en skatt på 13 % på preventivmedel och andra preventivmedel, samtidigt som skattelättnader, bostadsstöd och barnomsorgsbidrag erbjuds. Flera provinser testar lokal politik: förlängd föräldraledighet, födelsebonusar och subventionerat boende för stora familjer.

Dessa åtgärder har dock endast begränsad effekt. Nyare generationer, som uppfostrats med tanken att ett barn räcker, är ovilliga att ge upp sin materiella bekvämlighet eller yrkesfrihet. Kvinnor, mer utbildade och självständiga än någonsin, vägrar ofta att ta på sig bördorna av moderskapet, vilket de anser vara för dyrt. Levnadskostnaderna, pressen att uppfostra barn och ojämlikheter i yrket förklarar också denna ovilja att utöka familjer.

En osäker demografisk framtid

Trots sina ansträngningar misslyckas Kina med att vända trenden. Fertilitetsgraden, som beräknas sjunka till cirka 1,0 barn per kvinna år 2025 , ligger långt under ersättningsnivån. Landet går in i en fas av "omvänd demografisk övergång": färre födslar, fler pensionärer och en ekonomi som riskerar brist på arbetskraft och innovation.

Vissa experter jämför nu Kinas situation med Japans eller Sydkorea, som står inför liknande utmaningar vad gäller födelsetal, men med en ännu brantare nedgång. Peking kommer sannolikt att behöva gå längre än bara enkla ekonomiska incitament för att lösa detta strukturella problem: att ompröva den sociala modellen, genuint stödja familjer och arbeta med den kollektiva uppfattningen om föräldraskap.

Från rädsla för överbefolkning till rädsla för nedgång har Kina upplevt två demografiska ytterligheter på ett halvt sekel. Ettbarnspolitiken, ett instrument för snabb modernisering, lade slutligen grunden för en varaktig minskning av födelsetalen. Idag, trots en alltmer ihärdig pronatalistisk politik, ökar klyftan mellan politisk vilja och samhällelig verklighet.