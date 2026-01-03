Kritiserad för sin föräldrastil, hennes svar blir viralt

Monica Van Houten bor i Merced och uppfostrar sin 5-åriga dotter, Lu, som fick diagnosen "nivå 2-autism" år 2024. Ursprungligen en innehållsskapare som specialiserat sig på mode och livsstil, hade hon aldrig kunnat föreställa sig att det skulle bli en så politisk och djupt mänsklig handling att publicera videor från sin dotters vardag. Allt började när hon bestämde sig för att visa de kläder Lu bär under sina ABA-terapisessioner (Applied Behavior Analysis).

När mode möter terapi

Lus schema är intensivt: sex timmar terapi om dagen, fem dagar i veckan. Dessa sessioner fokuserar på kommunikation, att förstå enkla instruktioner och att ta itu med vissa komplexa beteenden. För Monica är målet inte att dölja svårigheten, utan att mildra den. Hon börjar sedan dela månatliga sammanfattningar av sin dotters kläder: färgglada, bekväma och glada kläder, utformade som glädjeutbrott under krävande dagar.

Lila tröjor i kombination med auberginefärgade virkade mössor, avsiktligt överdimensionerade silhuetter inspirerade av Adam Sandler och tydliga referenser till Matilda eller Junie B. Jones värld: varje outfit är en hyllning till den fria kroppen, rörelsen och det personliga uttrycket. Med serien "Style Monday" uppmanas prenumeranter till och med att rösta på veckans looks, vilket förvandlar deras terapeutiska rutin till en rolig och kollektiv upplevelse.

Synlighet som stör… sedan förenar

Mycket snabbt strömmade kommentarerna in. Vissa internetanvändare dömde, ifrågasatte och kritiserade Monicas föräldraskap och ansåg att hon "överdrev" eller "avslöjade" sin dotter. Inför dessa reaktioner erkände den unga mamman att hon länge tvekat att offentliggöra Lus diagnos, av respekt för sin makes integritet, som själv är autistisk. De ihållande blickarna och missförstånden som hon stötte på offentligt övertygade henne om att hon var tvungen att säga ifrån.

Enligt henne har många bara en teoretisk eller stereotyp syn på autism. Att visa en glad, lärande, ibland trött, men alltid värdig liten flicka blir då ett sätt att återställa en mer nyanserad sanning. Ett inlägg publicerat den 14 juli har över 4 miljoner visningar och förvandlade familjekontot till en verkligt positiv uppvisning av vardagen med autism.

Lu, utstrålar självförtroende

På skärmen framstår Lu som ett livligt barn, bekväm i sin egen kropp och glad att delta. Hon poserar, skrattar och ropar sitt berömda "Cheese!" till kameran. Monica beskriver henne som en självsäker spira, ett barn som blomstrar i sin egen takt. Hon förklarar också att Lu inte lägger någon särskild vikt vid kläderna i sig, men uppskattar den uppmärksamhet, lek och bekräftelse som dessa ögonblick ger henne. Utseendet blir då ett verktyg bland många för att stärka självkänslan och påminna oss om att varje barn förtjänar att ses som en hel person, inte som en diagnos.

En inverkan långt bortom skärmarna

Videorna framkallar tillgivna jämförelser med seriefigurer, men framför allt en flod av stödjande budskap. Många tackar familjen för att de normaliserar autism och visar upp ett kärleksfullt, kreativt och ohämmat föräldraskap. Inför de få negativa kommentarerna väljer Monica och hennes man att fokusera på det som är viktigast: deras dotters välbefinnande.

Detta digitala äventyr bevisar att glädjefylld, respektfull och självsäker synlighet kan förändra uppfattningar. Genom att humanisera autism och avmystifiera ABA-terapi påminner Monica Van Houten oss om att olikhet inte är ett problem att dölja, utan en verklighet att förstå och fira.