"Hon kommer inte att överges": vid 91 års ålder blir han pappa och gör anspråk på ett extraordinärt faderskap.

Pierre Sablé, en katalan bosatt i Pyrénées-Orientales, har blivit pappa för sjunde gången vid 91 års ålder. Tillsammans med sin partner Aïcha, 39, välkomnade han lilla Louisa Maria, den yngsta i en familj som inkluderar en äldsta dotter som är 60. Detta "ovanliga" faderskap, som avslöjades av tidningen L'Indépendant , överraskade omgivningen, men omfamnades med lugn av mannen själv.

Louisa Marias födelse och generationsklyftan

Louisa Maria är det sjunde barnet till Pierre Sablé (medaljör i New York-, Los Angeles- och Rom-maratonen i kategorin över 80), alla födda av olika mödrar. Hans tidigare döttrar är Carole (60), Julie (50), Pauline (35), Céleste (30) och Jeanne (24); en son har tyvärr gått bort.

Pierre skämtar om sin ålder: ”Jag är inte så gammal, jag är 91!” Han retar till och med Robert De Niro, som blev pappa vid 80 års ålder: ”Du är slagen, ursäkta mig, gamle vän.” Han förklarar också att han är väldigt närvarande i sin dotters liv varje dag: ”Jag är alltid med henne, det är fantastiskt.”

Reaktioner från omgivningen och Pierres svar

Hans vänner påpekade att även om Louisa levde till 100, skulle hon bara vara 10 år gammal när hon dog. Pierre avfärdar dessa kommentarer: "Just nu dör hundratals miljoner människor, eller råkar ut för olyckor, eller så blir [barn] övergivna av sina föräldrar. Hon kommer inte att bli övergiven; vi ska förbereda henne." Han sätter också den mer häftiga kritiken i perspektiv: "Folk kommer att säga att det är exceptionellt. Kanske. Det är inte mitt problem om det är exceptionellt. Jag lever!" Aïcha, som längtade efter ett barn efter ett första äktenskap som var barnlöst, beskriver honom som "en mycket bra far, en mycket bra make, en mycket bra livspartner" och säger att hon är lycklig.

Familj och mediekontext

Paret träffades på en skidort. Pierre Sablé, som var bonde och sedan en framgångsrik atlet, förespråkar en aktiv och optimistisk livsstil, obekymrad över sina dömande åsikter. Deras berättelse blev viral på sociala medier, uppmärksammades av Sud Radio och andra medier, vilket utlöste livliga debatter om sent faderskap, potentiella arv och familjecykler.

På X (tidigare Twitter) och Facebook var vissa användare särskilt kritiska: ”I den åldern borde man inte skaffa barn längre, det är oansvarigt” eller ”Den här bebisen kommer att förlora sin pappa för tidigt, det är själviskt.” Andra antydde ekonomiska motiv och nämnde ”skämäktenskap” och ”arvssystem”.

Omvänt var många kommentarer vänliga och beundrande: "Så länge han är kärleksfull och frisk borde åldern inte vara ett hinder", "Alla har rätt att bygga sin familj i sin egen takt" eller till och med "Det är en vacker läxa i frihet och mod inför sociala normer." Mellan hårda dömanden och stödjande budskap illustrerar denna berättelse främst hur atypiska livsvägar fortsätter att utmana sociala representationer av familj, ålder och föräldraskap.

I slutändan illustrerar Pierre Sablés berättelse ett så kallat sent faderskap som väcker starka reaktioner. Mellan beundran och frågor har hans resa gett upphov till kontrasterande reaktioner. Han och hans partner, Aïcha, bekräftar dock att de upplever denna födelse med lugn, övertygade om att de kan erbjuda Louisa Maria en stabil och uppmärksam känslomässig miljö.