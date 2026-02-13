Moderskapet i bilder: vad gamla porträtt visar

I den digitala tidsåldern fångar mödrar sina barn från alla vinklar och förvandlar varje litet ögonblick till en improviserad fotografering. Ändå förblir de ofta frånvarande från familjefoton, undanhållna bakom linsen. Under den viktorianska eran, när det var ett tålamodstest att fotografera och tog betydligt mer än en millisekund, svävade mödrarna i bakgrunden. De var fysiskt närvarande men visuellt frånvarande, täckta av ett täcke likt spöken. Dessa porträtt, värdiga en Tim Burton-film, fascinerar allmänheten, 200 år senare.

Mödrar gömda under lakan

Dessa åldrade porträtt fryser blodet. De bär tidens spår, men framför allt framkallar de en viss oro hos betraktaren. De verkar ha överlevt en paranormal scen. Ändå är de helt enkelt ögonblicksbilder av spädbarn tagna under den viktorianska eran, direkt från sina vaggor. Förutom att de innehåller störande detaljer som nästan kräver att betraktaren gnuggar sig i ögonen upprepade gånger. Till skillnad från nuvarande professionella fotografier, som visar spädbarn i rottingkorgar eller bomullslakan, har dessa atypiska dekorativa element. Som en spöklik närvaro.

Mödrarnas silhuetter är urskiljbara bakom barnen och liknar levande dekorationer. De förmodade mödrarna är insvepta i tyger som inte gör några försök till subtilitet. Det är som om de leker kurragömma med kameran, noga med att inte bli upptäckta. Barnen, fotografiernas huvudmotiv, sitter på osynliga knän, täckta av gardiner, eller omfamnas av armar gjorda av enkelt tyg. Händer dyker upp från ingenstans och skapar nästan illusionen av en vandrande ande, och kvinnoansikten sticker ut ur sammetsdivaner likt den Vita Damen.

Till skillnad från moderna fotografier, som uttryckligen avbildar modern och gör henne till huvudperson, placerar dessa porträtt av barn från den viktorianska eran henne i bakgrunden. Att dölja modern under rockar och reducera henne till ett objekt kan verka grymt eller till och med morbidt. Ändå var det mer en avledningsmanöver än en genuin önskan att undertrycka henne.

En teknik för att lugna spädbarn

I modern tid räcker ett enkelt klick för att fånga ett ömt ögonblick och följa barns tidslinje. Under den viktorianska eran var familjer tvungna att gå till daguerreotypin, kamerans förfader, för att bevara en konkret registrering av sin historia och föreviga sitt barns ansikte på glansigt papper. Denna enhet, mycket större och mer otymplig än Polaroid-bilderna och smartphones som nu fyller våra fickor, krävde en längre exponeringstid, från 30 sekunder till flera minuter.

Det var därför nödvändigt att vara påhittig och klara sig med det som fanns tillgängligt. Mödrarna, instängda i det fysiska rummet och förvandlade till kameleonter, var ett ovärderligt emotionellt stöd och höll barnet stilla under denna tid. De officierade fotograferingen och säkerställde att det genomfördes smidigt utan att faktiskt delta, i enlighet med tidens estetiska koder.

Enligt Naglers teori, om mödrarna poserade i kamouflage istället för att synas tydligt på fotot, var det inte av nödvändighet utan av eget val. "Mödrarna verkar ha försökt skapa en intim förbindelse mellan barnet och betraktaren, snarare än mellan sig själva och barnet", står det i en artikel i Telegraph .

Än idag syns mödrar sällan på fotografier.

Medan dessa porträtt av barn från den viktorianska eran skymmer mödrar och tyst kväver deras roll, är fotona som pryder våra personliga album knappast mer avslöjande. En enkel titt genom dessa minnesböcker räcker för att bekräfta detta. Mödrar gör flyktiga framträdanden mellan de glansiga sidorna, men de förblir ofta i skuggorna, utom bild. Även i selfiepinnarnas och de kompakta stativens tidsålder blir mödrar slutligen utestängda från denna "ett, två, tre, leende"-rutin.

Och Laura Vallet, en bibliotekarie som specialiserar sig på barnlitteratur, har dokumenterat detta nästan symptomatiska försvinnande. Hur? Genom att hämta inspiration från sin egen erfarenhet. ”Av de 450 foton jag sorterade dyker min man upp dubbelt så ofta som jag tillsammans med våra barn”, beklagar hon sig i ett inlägg publicerat på X. Hennes observation? Det är som om hon bara är en statist i sitt familjeliv, när hon i verkligheten investerar hela sin själ och ägnar all sin energi åt det.

Dessa fotografier från den viktorianska eran, framtagna från arkiv och utställda på museer, illustrerar en olycklig tendens att överskugga kvinnor. Trots modern teknik upplever mödrar fortfarande alldeles för lite av känslan av en blixt i ansiktet.